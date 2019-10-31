"Розкішний привід": Маша Єфросиніна у сукні-вишиванці відкрила Мексику "для дівчаток"

Маша Єфросиніна довго мріяла про безтурботний відпочинок і хотіла влаштувати сімейні канікули в теплих краях. І така можливість їй раптово випала – пведуча полетіла в екзотичну Мексику з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною. Теледіва завалила Instagram фото і відео всього, що справило на неї незабутнє враження і підкорило вибагливу зірку. Так, ведуча вирішила поділитися власним списком речей, які обов'язково сподобаються в Мексиці кожній дівчинці.

Телезірка опублікувала знімок в розкішному темному платті-вишиванці від українського дизайнера Віти Кін. Вона розташувалася на дивані і дегустує місцеві екзотичні напої. Маша вирішила дати шкірі відпочити і не зробила макіяж.

"Що кожній дівчинці обов'язково сподобається в Мексиці. Сюди можна їхати лише з тюбиком сонцезахисного крему. Вологість тут така, що шкіра не те, що не просить нічого - вона сама наповнюється вологою, як бутон росою! У мексиканських жінок від цього, виявилося, зовсім немає зморшок - їх немає, від слова "зовсім". Тому ваші звичні сироватки/креми/флюїди та інше залишайте вдома до повернення - там вони вам точно знадобляться", - навела вагомий аргумент Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Нещодавно ведуча розповіла, як їй вдалося схуднути, і назвала раптову причину зайвої ваги і збою в обмінних процесах. Виявилося, всьому виною гормон мелатонін, який безпосередньо залежить від режиму та якості сну. У Мексиці Маша зуміла повноцінно відпочити і налагодила біоритми.

"Джетлаг - справа стрьомно, але, як з'ясувалося, корисне! Пам'ятаєте, в пості від 21 листопада я писала про мелатонін і найважливіші годинник його вироблення? Так от, вирубуватися в 20 або 21 годину, а прокидатися в 5/6 ранку виявилося Мега доказовим досвідом! Десять днів я сплю, як по книжці, і це НЕРЕАЛЬНО круто: організм починає подяку знижувати апетит в рази, контролювати порції, тобто ти хочеш з'їсти відро начос, але не можеш! Настрій бадьорий, купа енергії; кава хочеться в два рази менше А найцікавіше, ніякої набряклості з ранку навіть у такій вологості! Блін, ну як дотримуватися цього режиму вдома", - написала вона.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Кожна деталь Мексики - розкішний привід для фото! Фасади, інтер'єри, парки, пляжі, предмети побуту і мистецтва, їжа, в кінці кінців: ви привезете мільйон приголомшливих фоток! Текіла або Москаль! Для незапойных, як Марійка, знайдений лайфхак - випиваєш 30-50 гр. найчистішого продукту з лимоном і сіллю— не ореш пісні "Ласкавого Травня", але і розслаблена теплом. І, головне, що на ранок немає вбивчого похмілля!" - підсумувала теледіва.

До речі, Маша вирішила пройтися по місцевим торговим точкам і несподівано для себе виявила у продажу розкішні вишиті блузки та сукні. Відкриття приємно вразило ведучу.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники зізналися, що завдяки Маші закохалися в Мексику, а також не втрималися від компліментів її образу.

Стильняшка

На цій фотографії ви чимось нагадуєте Демі Мур, тільки гарніше

Маруся, ви красуня! Без заздрості кажу, від усієї душі! І не треба нікому нічого доводити!

Круте фото

Які чарівно красиві у вас накидки і сукні в цих кадрах з подорожі

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