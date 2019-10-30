"Коли оку добре до сліз": Маша Єфросиніна розповіла про розкішний відпочинок в Мексиці

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча пояснила, в чому для неї полягає розкіш

Маша Єфросиніна разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим м 15-річною дочкою Наною втекла з холодного Києва в жарку Мексику, де сімейство насолоджується екзотичним відпочинком в екологічному заповіднику Майкоба. Звичайно, не обходиться і без гарячих пляжних знімків - телеведуча вже встигла похвалитися своєю витонченою фігурою, позуючи на березі океану в ефектному квітчастому купальнику. А в новій публікації вона показала барвисті кадри, зроблені в їх готелі.

Так, Маша поділилася фото, на якому вона в цілісному чорному купальнику і сонцезахисних окулярах позує в їх особистому басейні - на його дні навіть зробили напис "Будиночок Маші та Нани"!

Фото: Маша Єфросиніна на відпочинку в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

Крім того, ведуча показала інтер'єр їх номера, смачну їжу і напої, які їм надали прямо там, а також мальовничу територію готелю.

Фото: Маша Єфросиніна на відпочинку в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна пояснила, в чому для неї полягає поняття розкішного відпочинку - а ця відпустка вийшла саме такою.

"У кожного своє розуміння розкоші. Для когось вензелі на золотих унітазах, для когось аскетичні будиночки в безлюдних місцях... Хтось захоплено фоткає лебедів з рушників з квіткою під хвостом, хтось місцеву незрозумілу еклектику. У всього є абсолютно право на життя... Для мене розкіш - коли оку добре до сліз: від затишку в інтер'єрі, маленьких предметів, здатних відкривати нові світи, не подхалимажного, але при цьому блискучого сервісу, і можливості побути на самоті, наодинці з природою... ! І до неймовірно смачної, але корисної їжі! Коли захочете такої розкоші, вам в Маякобу. Espero a volver !! Me gusto muchissumo mi casita de Masha", - поділилася зірка.

Фото: Маша Єфросиніна на відпочинку в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники Марії дякують їй за щирість і відвертість, а також захоплюються барвистими моментами її відпустки і бажають насолодитися нею по повній.

Прекрасне місце для відпочинку

Краса

Маша Молодець так тримати

Супер! Спостерігаю за Вами вже давно, але ця поїздка мене надихнула найбільше)))

Машенька! Спасибі, що у нас є можливість споглядати таку красу! І не тільки ...

Прям як в казці! Продумано все до дрібниць!

Ви шикарні

Стан-медитація

Як круто, і приємно звичайно!

Перший раз бачу таке вітання в басейні! Дуже круто!А ці майстер класи з їжею ... мені терміново треба в Мексику!

Така краса!испасибо,що показуєте частинку особистого життя. Нана красива!

Прям душа співає! Дуже красиво, приємного відпочинку!

Я теж люблю таку розкіш. В житті найрозкішніше це почуватись що ти живеш життям своєї мрії завжди

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у вишитій сукні здивувала одкровеннями на відпочинку в Мексиці. Ведуча і її дочка Нана зважилися спробувати екзотичні страви і напої, які справили на неї незабутнє враження.