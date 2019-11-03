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Головний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.11.2019 - 20:31
Головний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочком
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася новими сімейними кадрами

Українська співачка Джамала, яка нещодавно показала ніжні фото з чоловіком і сином в осінньому лісі, виставила нові фотографії з підрослим сином на своїй сторінці в Instagram.

На фото Джамала сидить разом з сином на підлозі. На них надіті сині джинси і білі світшоти. Співачка виставила цілу серію знімків зі своєю дитиною.

Головний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочкомГоловний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочком

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Знову з'явився привід переглянути свої вініли, адже приїхала платівка-оновлення колекції", - підписала фото артистка.

Головний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочкомГоловний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочком

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нові кадри викликали бурхливі емоції у шанувальників співачки. Ось деякі з них.

  • Хороші, посмішка у мами неймовірна!
  • Краса, просто обожнюю вас;
  • Ви були в дитинстві красивіше;
  • Красиві!!! Такі добрі очі можуть бути лише у щасливих, люблячих людей!!! Очі! Дзеркало Душі!! У Вашій сім'ї, Джа, світло! Любов! Божа благодать! З любов'ю до Вас!
  • Мої гарненькі;
  • З одного боку, мені дуже цікаво спостерігати за Вашим малюком. Він такий класний, а з іншого боку-хочу вам порадити менше показувати Еміра. Багато злих, заздрісних і мерзенних людей;
  • Як мило;
  • Милашечки.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Джамала на святковому концерті вразила відвертим вбранням. Співачка "запалила" на сцені і влаштувала шанувальникам справжнє свято з нагоди ювілею своєї творчості.

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