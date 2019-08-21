Очей не відвести! Кетрін Зета-Джонс разом з юною дочкою красується на обкладинці глянцю

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса і її дочка прикрасили вересневий Vanity Fair Іспанія

Кетрін Зета-Джонс разом зі своєю юною дочкою – 16-річної Керіс – прикрасили нову обкладинку. Знаменита актриса і дівчинка стали головними героїнями нового випуску іспанського Vanity Fair, який з'явиться у продажу вже скоро. Для випуску була влаштована стильна фотосесія, яка відбулася під час візиту на показ Fendi у Римі.

Кетрін і Керіс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Обидві красуні приміряли брючні костюми, плащі, піджаки та інші речі знаменитого бренду та інших марок. На обкладинці вони з'явилися в схожому вбранні: костюми гірчичного кольору з білими блузами і білою окантовкою. Мама і дочка здаються неймовірно яскравим і щасливими. Кетрін – з гордою поставою і бездоганним чином, продуманим до дрібниць, виглядає свіжо і молодо. А її дочка, яка вважається досить сором'язливою особливою, дивиться в камеру вельми зухвало.

З Іспанією у подружжя пов'язана маса спогадів (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Матеріал, який вже з'явився на сайті бренду, розповідає про історію любові Кетрін і Майкла (саме в Іспанії вони познайомилися). А також про безумовну любов знаменитого сімейства до Майорки. Тут розташувалася їх знаменита на весь світ вілла, де вони проводили весь вільний час і де побували всі знамениті постаті країни: від політиків до артистів. Зараз будинок виставлено на продаж, так що, можливо, це було останнє літо, проведене сім'єю в маєтку.

Кетрін з донькою (фото: revistavanityfair.es)

До речі, будинок Майкл купив ще в союзі з першою дружиною – Діандрою Люкер. Тоді він обійшовся парі в 3,5 мільйона доларів. А зараз ціна на нього значно зросла: сьогодні бажаючим придбати віллу доведеться заплатити понад 30 мільйонів.

Кетрін до лиця яскраве вбрання (фото: revistavanityfair.es)

«Коли я вперше побачив маєток S'est Estaca, я миттєво закохався і відразу ж вирішив викупити його, – розповідав Майкл Дуглас про будинок. – Тут побувало безліч моїх гостей, і ми чудово проводили час».

Зараз інтереси пари змінилися: як голлівудський актор, так і сама Кетрін воліють проводити час інакше. До того ж, за чутками, самій актрисі будинок ніколи так сильно не подобався. Так що бажання позбутися його цілком логічне.