Розкішна Осадча полонила ніжним луком в сукні від всесвітньо відомого бренду

Телеведуча продемонструвала бездоганний стиль у виборі вбрання

Популярная телеведущая Катя Осадчая давно стала синоним безукоризненного вкуса и смелых модных экспериментов. Каждый ее выход в свет и появление в эфире вызывает бурное обсуждение и восхищение у поклонников и приверженцев моды. Например, недавно она блистала в шикарном бальном платье, собирая комплименты поклонников. На сей раз теледива решила порадовать подписчиков Instagram снимком в роскошном и лаконичном платье оригинального кроя от всемирно известного Дома мод Chloé.

Ведущая "Светской жизни" запечатлена в ассиметричном платье макси молочного цвета с одним рукавом и горловиной-стойкой из коллекции весна-лето 2019. Образ она дополнила золотым ремнем-веревкой. В качестве обуви Катя отдала предпочтение замшевым ботинкам-джодпурам на низкой подошве бежевого цвета с ремешками.

Знаменитость решила рассказать подписчикам об уникальном событии – выставке коллекционных нарядов от Chloé, которая состоится в Киеве.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Крутая новость! Впервые за всю историю бренда, Chloe представит свою масштабную коллекцию из архивов, и выставка состоится в Киеве! С 14-28 марта экспозиция будет открыта в Национальном художественном музее. По средам для студентов и школьников вход бесплатный", - отметила она.

Поклонники оставались в полном восторге от стильного аутфита ведущей и поспешили сообщить ей об этом в комментариях.

"Какое же невероятно красивое платье. Вам очень идет", "Отлично подобран лук! Очень идет к цветотипу, Кати", "Какая вы красивая", "Вам очень идёт этот наряд!", "Класс", "Красиво", - одобрили они выбор телеведущей.

Также Осадчая поделилась в "сториз" еще несколькими образами. Так, она позировала в белоснежном наряде среди толстых декоративных канатов, а также показала селфи в красном свитере с минимумом макияжа.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая растрогала сеть снимком со своим маленьким сыном и показала его любимую игрушку.

Ранее неподражаемая Катя Осадчая поделилась секретами ухода и цветущего вида с поклонниками.