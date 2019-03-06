Бальне життя: Катя Осадча зачарувала шикарною вечірньою сукнею

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

В цей раз замість традиційного капелюшка Катя одягла екстраординарне прикрасу

Ведуча передачі про світське життя Катя Осадча, яка нещодавно поділилася милими фото зі своїм 2-х річним сином, з'явилася перед підписниками її Instagram-сторінки на фото у розкішній бальній сукні глибокого чорного кольору з дрібними блискітками, в якому вона побувала на одному з весняних заходів Києва.

Як стало відомо зі слів самої Каті, захід було присвячено темі бала та бальних суконь.

"Українське бальне життя) Скоро в нашій програмі. А які бальні танці ви вмієте виконувати?" - запитала вона у своїх фоловерів.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Варто відзначити, що вибране плаття чудово сиділо на телеведучій, підкресливши ідеальну фігуру знаменитості. Чарівності йому додали приспущені бретелі, які відкрили плечі Каті, а за грайливий настрій відповідало досить глибоке декольте. Декороване плаття було об'ємним воланом і легким фатином у колір.

На одному з фото, викладеному в stories, шанувальники телеведучої змогли уважніше розглянути яку незвичайну прикрасу з пір'я використала кумир замість капелюшка.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

За такий елегантний образ Катя Осадча отримала масу позитивних відгуків.

"Ну, просто шикарно!! Обажаю Катю!!!"

"Плаття дуже красиве і воно вам йде. Але бальні танці в ньому не потанцюєш"

"Красивий образ"

"ви розумниця, дуже люблю бальні танці, мріяла навчиться, але мрія так і не здійснилася"

"красуня, дуже подобаєтеся мені, як ведете програми і дуже харизматична! щастя і любові вам!"

"Ві шикарна!"

"Катюша - ти супер!!!"

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча поділилася секретом "вічної молодості", показавши які процедури вона воліє робити у косметолога.

А ще разом з Олегом Вінником Катя Осадча зустрічала весну в червоній сукні.

Ще одне плаття Каті, що не залишилося непоміченим шанувальниками — напівпрозорий наряд, крізь який можна було легко розгледіти фігуру знаменитості.