Розкішна: Катерина Кухар в образі "червоної Жизелі" скупалася в компліментах

Катерина Кухар відома як українська прима-балерина, популярна не тільки в своїй країні, але і за кордоном. Крім того, танцівницю нерідко запрошують взяти участь у різних шоу в якості судді, експерта або просто гостя. Так, вона - сувора і гостра на язичок суддя Танців з зірками 2019, а нещодавно побувала на зйомках "Ліги сміху", де захопила своїм розкішним вбранням.

Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравим знімком зі зйомок, на якому вона зображена на посипаній конфетті сцені. Балерина приміряла повітряне червоне плаття з більш коротким подолом спереду і довгим шлейфом ззаду. Вона доповнила ефектний лук туфлями на шпильці, а тонкий чорний пасок підкреслив її витончену талію. Кухар позує на сходинках в красивій позі, виставивши вперед одну ногу і уперши руки в боки.

Як балерина зізналася, це плаття викликало масу компліментів на її адресу. Сама вона охарактеризувала свій наряд як "образ червоної Жизелі".

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Вчора в образі "ЧЕРВОНОЇ ЖИЗЕЛІ" в сукні з лімітованої колаборації H&M х Giambattista Valli... Отримала стільки приємних компліментів від чоловіків і захоплених поглядів від дівчат. Що зрозуміла...Не дарма саме за цим платтям було справжнє ПОЛЮВАННЯ", - поділилася Катерина.

Користувачі мережі також скупали Кухар в компліментах в коментарях, називаючи її справжньою богинею.

Катюша справжня богиня,Вам так гарно в червоному,успіхів Вам у всьому

Катерина, тисяча і один комплімент на вашу адресу, ви прекрасні!

Розкішна

Неймовірна

Чому ти настільки красива???

Катерина, ви прекрасні)

Яка ніжка красива ух

Як завжди чарівна!!!

Ви просто прекрасні і неймовірно красиві! Ви приклад для всіх дівчат країни і предмет таємного обожнювання чоловіків

Тепер це мій сааамый улюблений образ

вам дуже йде цей образ, плаття прекрасно

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

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