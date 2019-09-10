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Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 20:29
Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловіком
Сінді Кроуфорд з чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зірка зворушила шанувальників

Сінді Кроуфорд була одружена двічі. Перший шлюб легендарної супермоделі з голлівудським актором Річардом Гіром тривав всього кілька років (з 1991-го по 1995-й) і був повний розбіжностей. Як-то модель зізналася, що головними причинами тому були її молодість (зірці на той момент виповнилося всього 25) і гучне ім'я її чоловіка: Сінді тільки починала розвивати свою запаморочливу кар'єру, в той час як Гіра вже обожнював увесь світ.

Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловікомНове фото пари (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зате друге заміжжя – з колишнім манекенником і власником мережі ресторанів у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі Ренді Гербером – нагадує справжню казку. В інтерв'ю Сінді розповідала, що з Ренді вона ніколи не вдавала і могла бути собою. За словами красуні, основа їх союзу – міцна дружба. Але і без палких почуттів тут також не обійшлося.

Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловікомПара по-справжньому щаслива (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не так давно пара відзначала 21 рік подружнього життя. Зазвичай до такого терміну романтика, яка наповнює перші роки спільного життя, розсіюється або поступається зовсім іншим почуттям – більш стабільним і спокійним. Але, здається, рутина обійшла стороною пару Сінді і Ренді. На сторінці моделі повсякчас з'являються знімки, які доводять її фоловерів до сліз розчулення. Кілька годин тому Кроуфорд запостила одне з них.

Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловікомСінді і Ренді на пікніку (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді і Ренді стоять в обнімку на тлі нічного Нью-Йорка, і на обличчях у них написаний повний захват і щастя. "Нічне побачення", – написала Сінді під фото. "Яка міцна пара, одна з кращих", "Як же ви прекрасні", "Ви виглядаєте просто приголомшливо разом", – не можуть намилуватися послідовувачі Сінді.

Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловікомМалятко Кайя (фото: instagram.com/randegerber)

Ренді також любить демонструвати почуття до своєї родини. Нещодавно їх донькі – знаменитій моделі Кайї Гербер – виповнилося 18 років. В честь такої події він опублікував зворушливе дитяче фото своєї дівчинки, написавши: "Офіційно доросла сьогодні, але завжди моя маленька принцеса. З Днем народження!".

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