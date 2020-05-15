Must have сезону: Даша Квіткова з Холостяк-9 підкорила відразу двома трендовими образами

Даша Квіткова (фото: https://www.instagram.com/kvittkova)

Даша покрасувалася на камеру в стильних вбраннях

Микита Добринін і Даша Квіткова вже поступово "звільняються" від домашньої самоізоляції. З послабленням карантину переможниця шоу Холостяк-9 встигла відправитися в "заповітне" місце цього непростого періоду - салон краси. Дівчина похвалилася стрижкою, також розповіла про похід до косметолога. Крім того, Даша також встигла дати нове інтерв'ю, походити по магазинах і купити нові вбрання. І все це обраниця Холостяк-9 встигає показувати в розділі instagram-сторіз.

Так, Квіткова показала шанувальникам парочку дуже актуальних образів на весну. Відзначимо, що серед must have вашого гардеробу в цьому сезоні подовжений жакет у велику клітку. Така універсальна річ підійде практично під будь-який образ - як з брюками, так і зі спідницями або сукнями.

На днях Даша показала відразу два стильних образи з жакетом.

Отже, для першого більш ділового образу Даша вибрала об'ємні бежеві брюки-кльош. В штани заправлений білосніжний топ, який відкриває плечі. У центрі уваги - сірий жакет в клітку. Також довершують образ масивні білі кросівки. Образ вийшов одночасно розслаблений і офісний.

Другий спосіб більше підійде для неспішної прогулянки з коханим або походу в кафе з подругами. Даша залишили жакет і білі кросівки на масивній підошві. А от штани замінила на злегка укорочені сірі джинси. Замість білого топа - чорна кофточка.

Густі кучері красуня розплела. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

до Речі, в процесі зйомок нового модного відео Квіткова також поділилася милим сімейним моментом. За словами дівчини, їх домашній улюбленець став нахабніти. Зазначимо, що під час карантину Микита Добринін зробив своїй коханій приємний сюрприз і подарував їй кота, якому дали кличку Каспер. Пара нещодавно відзначила, що кошеняті виповнилося 3 місяці. При цьому чим старше він стає, тим більше нахабніє і не злучає своїх господарів.

“Ми ніяк його не можемо виховати. Він з кожним днем стає все... впевненіше і нахабніше", - коментує Даша Квіткова.

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 Микита Добринін з нареченою розсекретили ранкові ритуали.

Автор: Юля Петрова