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"Під колір заходу сонця": Леся Нікітюк зачарувала променистим фото-листівкою з Херсона

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 11:56
"Під колір заходу сонця": Леся Нікітюк зачарувала променистим фото-листівкою з Херсона
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк показала також фото на фоні гелікоптера

Леся Нікітюк вирішила дуже зворушливо попрощатися з Херсонською областю, яка залишила море вражень. Нагадаємо, що українська телеведуча відвідала південний край України не просто так, а в рамках зйомок нового проекту про подорожі по нашій країні - програма "LeМаршрутка" на "Новому каналі". Поки що знімальна група лише знімає свіжі випуски. На ТБ проект покажуть тільки восени цього року. Але на щастя, Нікітюк може показувати у своїх соцмережах деталі цих подорожей. Що телеведуча з задоволенням і робить.

Одна з недавніх зупинок команди - Херсонська область. І схоже, що тут знімальна група провела дійсно чимало часу. Так як Леся встигла буквально засипати шанувальників фото і відео з Херсона.

Однак подорож добігла кінця і Нікітюк поспішила попрощатися з Херсонською областю. На своїй instagram-сторінці Леся опублікувала гарне фото, на якому позує на тлі яскравого заходу. Також за спиною Лесі бачимо широку річку.

“Спасибі, Херсон!!! Ти прекрасний! Наша #leмаршрутка поїхала далі", - підписала барвистий знімок Нікітюк.

&quot;Під колір заходу сонця&quot;: Леся Нікітюк зачарувала променистим фото-листівкою з Херсона

Леся Нікітюк на тлі заходу в Херсоні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А ще пізніше у розділі сторіз Нікітюк похвалилася яскравими фото спогадами з Херсона. З'ясувалося, що в Херсонській області Нікітюк чекав ще один "сюрприз" - ведуча прокотилася на вертольоті! При цьому Леся опублікувала парочку фото на тлі транспортного засобу.

&quot;Під колір заходу сонця&quot;: Леся Нікітюк зачарувала променистим фото-листівкою з Херсона

&quot;Під колір заходу сонця&quot;: Леся Нікітюк зачарувала променистим фото-листівкою з Херсона

Леся Нікітюк в Херсоні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники ж ведучої поспішили прокоментувати нове фото з заходом:

  • "Херсон прекрасний, як би ще дороги зробили, щоб доїхати хоч якось до нього"
  • “Шикардозно! І захід, і ви Леся! Так тримати!"
  • "Херсон теж дякує вам що завітали до нас"
  • "Гарне фото і Леся супер!"
  • “Який гарний захід сонця.А Леся - просто казка"
  • "Дуже красива!!"
  • "Ех, і одяг під колір заходу сонця..."

&quot;Під колір заходу сонця&quot;: Леся Нікітюк зачарувала променистим фото-листівкою з Херсона

Скріншот комментериев: фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк пройшлася по унікальному озеру "кавунового фрешу" в Херсонській області. Телеведуча відвідала одну із знакових пам'яток цього краю.

А ще раніше Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна "теличка". У телеведучої відмінне почуття гумору.

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