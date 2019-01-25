"Роксолана": Даша Астаф'єва полонила шанувальників східним образом і новим кольором волосся

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли до думки, що Даша в будь-якому образі виглядає божественно

Перше, що кинулося в очі шанувальникам на свіжих знімках Даші Астаф'євої, української співачки і актриси, це кардинально новий колір волосся і образ східної богині зі спокусливим поглядом.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

Знаменитість на своїй Instagram сторінці поділилася чуттєвими знімками з фотосесії.

На тлі червоної драпірованої тканини, Даша позувала в смарагдово-зеленій сукні та тонких панчохах з червоним подтоном. В якості аксесуарів Астаф'єва вибрала лише масивні сережки у східному стилі.

Велику увагу привертала і зачіска співачки. Руде волосся виглядає дуже незвично, але неймовірно йде артистці, одноголосно вирішили підписники.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)



Сама Даша ніяк не прокоментувала новий образ, залишивши під фото тільки загадковий підпис.

"Сьогодні я знайомлю вас з новою історією. Це моя чарівна ніч... яка пахне зимовою, злегка п'яною від кохання вишнею.

Цієї ночі, все фантазії стають реальністю, а відстань між мною і тобою, можна виміряти тихими таємничим кроками..

Раз..два..", - загадково Даша написала під фото.

Скріншот: Коментарі до посту Даші Астаф'євої (instagram.com/da_astafieva)

"Воу!"

"Дияволиця"

"Вау! Даша просто лялечка, як завжди по-новому шикарна!!!"

"Роксолана"

"Ви тут схожі на Славу з "Не ангелів"

"Зовсім не впізнати в цьому образі прекрасна дівчина"

"Ох Даша!!! По-моєму цей образ від Роксолани!!!!"

"Ідеально"

"Дуже гарна"



"Wow so beautiful Dasha. Amazing"

"Боже, як тобі круто з таким кольором волосся"

"Красуня, я теж пахну як ти, кішка"

"Дашка, ти чудова дівчинка"

"Найкрасивіша, найцікавіша жінка в українському щоубизнесе!" - обсипали компліментами підписники.

Відео: (instagram.com/da_astafieva)

Крім того, Даша поділилася коротким відео з бекстейджа зйомок, на якому шанувальники побачили більш пікантні кадри. В процесі фотосесії Даша змінила кілька образів і позувала практично повністю оголеною, прикрита лише легкої легкою тканиною.

Скріншот: Коментарі до посту Даші Астаф'євої (instagram.com/da_astafieva)

"Найчарівніша жінка"

"Богиня!!!"

"Камера тебе любить"

"Блін, ну казали, що ангели на небі тільки... Знову обман"

"Дашуль, ну скільки ж тобі природа дала краси і сексуальності і все це в тобі так природно і невимушено!" - не втрималися від захоплених компліментів шанувальники.

До речі, нещодавно Даша Астаф'єва схвилювала шанувальників спокусливим латексним нарядом та запальними танцями під новий хіт.

А ще Даша Астаф'єва подратувала шанувальників пікантними знімками без білизни. На чорно-білих атмосферних кадрах крізь тонку тканину сукні чітко видно обриси оголених грудей зірки.

Раніше під час відпочинку Балі Даша Астаф'єва влаштувала еротичну фотосесію, під час якої позувала в крислатому капелюсі повністю голою.

Цікаві факти про Дашу Астаф'єву(відео: РБК-Україна)