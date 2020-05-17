Яскрава квітка: Леся Нікітюк в total black прикрила пікантне декольте букетом півоній

З приходом весни Леся Нікітюк не втомлюється радувати шанувальників яскравими знімками в стильних образах - телеведуча із задоволенням демонструє свої стрункі форми. Після поїздки в Київ Леді Ле вже повернулася в рідний Хмельницький і продовжує влаштовувати ефектні фотосети. Так, днями зірка порелаксувала на зеленій галявині в лосинах з яскравим античним принтом від італійського Будинку моди Versace і білому топі.

А на свіжих кадрах, зроблених в саду, Нікітюк приміряла стильний total black лук. На ведучій - облягаючі чорні брюки і ефектний топ з довгими рукавами і оголеними плечима. На голові у артистки - кепка від відомого бренду Givenchy, яку вона насунула низько на очі. Волосся красуня залишила розпущеним, а пікантне декольте прикрила великим букетом рожевих півоній.

Яскраво-рожева помада в тон квітів стала атмосферною родзинкою образу. Леся позувала анфас і боком до камери, демонструючи тонку талію і спокусливі форми.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не стали скупитися на лайки і захоплені коментарі для Нікітюк, порівнявши її саму з яскравою квіткою.

Як Вам йдуть піони!

Красуня

Шикарно

До чого ж гарно! Леся!

Красоточка

Вау!!! Дуже красиво!

Яскрава квітка

Така блек леді

Леся,це твій колір -рожевий, ти зірка))

Неймовірно красиві

Мм який шикарний букетік а Леся ше краща

Леся ти красуня

Півонії! Леся красива і загадкова

Красива Леся...

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в міні-шортах і топі засвітила апетитні форми і заговорила про пластику.