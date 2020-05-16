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Леся Нікітюк в міні-шортах і топі засвітила апетитні форми і заговорила про пластику

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2020 - 14:22
Леся Нікітюк в міні-шортах і топі засвітила апетитні форми і заговорила про пластику
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча всплошила шанувальників питанням про пластику обличчя

Леся Нікітюк любить демонструвати шанувальникам аутфіти зі свого гардероба. Вона вміє підкреслити свої стрункі форми вміло підібраним вбранням як у кадрі, так і в повсякденному житті. Леді Ле – прихильниця відомих брендів, хоча в її гардеробі багато речей під улюбленою маркою "самашила". Так, нещодавно вона продемонструвала обід в саду в сукні-міні з соковитими лимонами власного "виробництва". Тепер же Леся підкоряє формами в новому луці, а також підіймає тему, знайому багатьом дівчатам – пластика обличчя і естетична хірургія.

Леді Ле позує в комплекті улюбленого бренду "самашила": на ній блакитний топ і короткі шортики з принтом у вигляді розколотого кокосового горіха. Аутфіт вигідно підкреслив хвилюючі вигини ведучої: стрункі ніжки і апетитні сідниці, а також плоский живіт і талію. Вона розпустила гладке рівне волосся і позує без макіяжу.

Заради другого знімка на колажі Леді Ле вирішила трохи "удосконалити" і "апгрейдити" свій вигляд за допомогою фільтрів і фоторедактора. Вона помітно збільшила очі і змінила їх колір, зробила губи більш пухкими і виділила вилиці.

Леся Нікітюк в міні-шортах і топі засвітила апетитні форми і заговорила про пластику

Леся Нікітюк в міні-шортах і топі засвітила апетитні форми і заговорила про пластику

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Що б ви хотіли змінити на обличчі? Ніс, губи, вилиці? І давайте по-чесному, хто з вас щось собі колов? Якщо у мене є в підписках косметологи, напишіть, які процедури найчастіше роблять дівчата", - підписала вона кадр і додала хештег "пластика обличчя".

Шанувальники моментально стривожився: чи не збирається їх улюблениця робити пластичну операцію? Вони запевнили Лесю, що вона володіє природною красою.

  • Леся, тільки не треба перекроювати себе, будь ласка. І так вистачає перекроенных носов та інших частин тіла. Залишитеся собою!
  • Леся, борони Боже, щось міняти. Ти красуня!
  • Натурэль тобі набагато краще
  • Вам точно не потрібно ніякої пластики
  • Квітка і без пластики квітка
  • Зліва гарніше, природня краса
  • Лесюня, природна ти сексапильне

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк засвітила довгі ніжки в лосинах від Versace за $625.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Леся Нікітюк
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