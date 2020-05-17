Яркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионов

С приходом весны Леся Никитюк не устает радовать поклонников яркими снимками в стильных образах - телеведущая с удовольствием демонстрирует свои стройные формы. После поездки в Киев Леди Ле уже вернулась в родной Хмельницкий и продолжает устраивать эффектные фотосеты. Так, на днях звезда порелаксировала на зеленой лужайке в лосинах с ярким античным принтом от итальянского Дома моды Versace и белом топе.

А на свежих кадрах, сделанных в саду, Никитюк примерила стильный total black лук. На ведущей - облегающие черные брюки и эффектный топ с длинными рукавами и оголенными плечами. На голове у артистки - кепка от известного бренда Givenchy, которую она надвинула низко на глаза. Волосы красотка оставила распущенными, а пикантное декольте прикрыла большим букетом розовых пионов.

Ярко-розовая помада в тон цветов стала атмосферной изюминкой образа. Леся позировала анфас и боком к камере, демонстрируя тонкую талию и соблазнительные формы.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не стали скупиться на лайки и восхищенные комментарии для Никитюк, сравнив ее саму с ярким цветком.

Как Вам идут пионы!

Красуня

Шикарно

До чего же красиво! Леся!

Красоточка

Вау!!! Очень красиво!

Яркий цветок

Такая блек леди

Леся,это твой цвет -розовый, ты звезда))

Неймовірно красиві

Мм какой шикарний букетік а Леся ше краща

Леся ти красуня

Пионы! Леся красивая и загадочная

Красивая Леся...

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в мини-шортах и топе засветила аппетитные формы и заговорила о пластике.