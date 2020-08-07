З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

Співачка намагається насолодитися кожним днем літа
Екс-солістка групи ""Время и Стекло" Надя Дорофєєва намагається по повній насолодитися сонячними літніми днями - благо, приватний будинок з басейном дає їй таку можливість. Співачка порадувала фанатів новим яскравим знімком, на якому постала гламурною пляжницею.
На фото артистка зображена в профіль, коли лежить на шезлонгу. У неї на голові - стильний солом'яний капелюшок з цікавим акцентом у вигляді різнобарвного шнурка. На очах у зірки яскравий макіяж з чорними стрілками і салатово-жовтими тінями, а волосся вона зібрала в пучок.
Ефектний образ доповнюють цікаві сережки у вусі Наді, одна з яких у вигляді хрестика. Очі дівчини закриті, а губи вона чуттєво прочинила.
Надя Дорофєєва заворожила сонячним літнім фото в чарівній капелюшку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Дорофєєва поскаржилася на те, що вже серпень і літо дуже швидко проходить.
"Літа так залишилося мало", - підписала кадр співачка.
Користувачі мережі погодилися з артисткою і не забули обсипати її компліментами.
Скріншот коментарів
Раніше ми писали про те, що спокуслива Надя Дорофєєва в ультраміні вразила незвичайним фото.
До речі, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом зворушила ніжним сімейним кадром.