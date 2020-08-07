ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

П'ятниця 07 серпня 2020 09:51
З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка намагається насолодитися кожним днем літа

Екс-солістка групи ""Время и Стекло" Надя Дорофєєва намагається по повній насолодитися сонячними літніми днями - благо, приватний будинок з басейном дає їй таку можливість. Співачка порадувала фанатів новим яскравим знімком, на якому постала гламурною пляжницею.

На фото артистка зображена в профіль, коли лежить на шезлонгу. У неї на голові - стильний солом'яний капелюшок з цікавим акцентом у вигляді різнобарвного шнурка. На очах у зірки яскравий макіяж з чорними стрілками і салатово-жовтими тінями, а волосся вона зібрала в пучок.

Ефектний образ доповнюють цікаві сережки у вусі Наді, одна з яких у вигляді хрестика. Очі дівчини закриті, а губи вона чуттєво прочинила.

З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

Надя Дорофєєва заворожила сонячним літнім фото в чарівній капелюшку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва поскаржилася на те, що вже серпень і літо дуже швидко проходить.

"Літа так залишилося мало", - підписала кадр співачка.

Користувачі мережі погодилися з артисткою і не забули обсипати її компліментами.

  • Класний капелюх. Таку ж хочу тепер
  • Так,на жаль,час спливає швидко
  • Яка гарна
  • Така красива капелюх
  • Так, літо швидко пролетіло..
  • Вау жінка що ви творите
  • Надя Феева
  • Тепер нам залишається тільки чекати наступного літа
  • Боже а капелюх то
  • красиво
  • Мамасіта сеньйоріта
  • Ось як можна бути такою красивою??
  • Красуня мона Ліза

З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що спокуслива Надя Дорофєєва в ультраміні вразила незвичайним фото.

До речі, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом зворушила ніжним сімейним кадром.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надя Дорофеєваобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся