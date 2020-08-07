С ярким макияжем и в шляпке: Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце

Певица старается насладиться каждым днем лета
Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева старается по полной насладиться солнечными летними днями - благо, частный дом с бассейном дает ей такую возможность. Певица порадовала фанатов новым ярким снимком, на котором предстала гламурной пляжницей.
На фото артистка запечатлена в профиль, когда лежит на шезлонге. У нее на голове - стильная соломенная шляпка с интересным акцентом в виде разноцветного шнурка. На глазах у звезды яркий макияж с черными стрелками и салатово-желтыми тенями, а волосы она собрала в пучок.
Эффектный образ дополняют интересные сережки в ухе Нади, одна из которых в виде крестика. Глаза девушки закрыты, а губы она чувственно приоткрыла.
Надя Дорофеева заворожила солнечным летним фото в очаровательной шляпке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Дорофеева посетовала на то, что уже август и лето очень быстро проходит.
"Лета так осталось мало", - подписала кадр певица.
Пользователи сети согласились с артисткой и не забыли осыпать ее комплиментами.
Скриншот комментариев
Ранее мы писали о том, что соблазнительная Надя Дорофеева в ультрамини поразила необычным фото.
Кстати, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом растрогала нежным семейным кадром.