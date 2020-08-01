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Такі милі: Дантес зворушив ніжністю з Дорофєєвою та зробив визнання

Субота 01 серпня 2020 13:07
Такі милі: Дантес зворушив ніжністю з Дорофєєвою та зробив визнання
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Зіркова парочка понежилась в гамаку у дворі свого будинку

Надя Дорофєєва вже повернулася до роботи і знову пропадає на зйомках і репетиціях, однак вона обожнює проводити вихідні на релаксі разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом. Пара живе в заміському будинку з власним двором і басейном, що дозволяє їм чудово проводити час далеко від цікавих очей і запрошувати друзів у гості.

Ведучий і співак поділився в мережі милим і ніжним знімком з коханою - пара лежить лицем до лиця в незвичайному гамаку з підставкою, який стоїть посеред зеленої галявини. Надя одягнена у вільну білу сорочку, її волосся розпатлане - співачка трепетно торкається рукою обличчя чоловіка. Володимир же задумливо дивиться вдалину, тримаючи в руці келих з коктейлем.

Такі милі: Дантес зворушив ніжністю з Дорофєєвою та зробив визнання

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зворушили ніжним фото в гамаку (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Артист зізнався, що раніше зовсім не хотів жити за містом, однак зараз зрозумів, як же йому це подобається.

"Завжди говорив, що краще жити в не дуже великій квартирі в центрі міста, ніж в будинку за містом. Але як же я помилявся. Хоча, кожному етапу життя підходить своя локація. Мені здається, років через 10, може і раніше, ідеально буде і будиночок на березі моря/океану. Можливості валятися на свіжому повітрі з коханою, друзями.. дихати і розуміти, що дааааа ось воно!!! Я часто бурчу, що коли багато людей, потім довго треба прибирати, але все ж сильніше я засмучуюсь, коли будинок пустує. Тому ми кличемо гостей постійно!!!! Всім втілення самих нереальних мрій!!!" - поділився Дантес.

Фолловери пораділи за пару і засипали їх теплими і душевними відгуками, а деякі запропонували завести дітей, щоб у домі не було порожньо.

  • Так ви це... дитя народите і будинок ніколи пустувати не буде і буде завжди весело, а тим більше не нудно
  • Класні
  • Побільше душевних постів про почуття
  • В етом фото стільки теплоти і почуттів. Клас!!! Приємно дивитися на вас. На душі тепло від справжніх фото.
  • які ви милі
  • 100% правда!
  • Класні
  • Ой, такі милі)
  • Класний гамак
  • Я не зрозумію, ця штука з віком приходить? Та ж ситуація

Такі милі: Дантес зворушив ніжністю з Дорофєєвою та зробив визнання

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва в ультраміні вразила незвичайним фото - співачка постала в образі спокусливої гонщиці.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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