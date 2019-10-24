Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Теледіва стала ведучою заходу

Лілія Ребрик не втомлюється вражати і захоплювати своїх шанувальників - ведуча мало не кожен день демонструє нові стильні образи, а крім того, може похвалитися вражаючою розтяжкою - так, нещодавно артистка ефектно повторила знаменитий шпагат Жан-Клода Ван Дамма прямо в студії ранкового шоу! Днями вона була ведучою заходу "Маю силу" в Києві і звичайно ж зачарувала своїм елегантним і розкішним луком.

Лілія вибрала облягаюче чорне плаття в підлогу, яке вигідно підкреслило вигини її витонченої фігури. Наряд прикрашений великою оборкою в районі грудей, а також прозорими вставками нижче коліна. Доповнюють образ ніжний макіяж, красиво зібране волосся з залишеними біля обличчя пасмами і великі сережки-висульки.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася парою фото, на яких відображена в залі ресторану, а також зі своїм співведучим.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Веду сьогодні з @german_greg_tv дуже важливий захід "Маю силу". Я вже в Києві. Дякую всім за підтримку і гарні слова!" - прокоментувала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачам мережі дуже сподобався наряд ведучої і вони поспішили поділитися своїми захопленими відгуками.

Гарнюня

Неймовірно чарівна, як завжди

Шикарна дама!!!

Як завжди чарівна!!!!!

Лілечка ви ШИКАааааааРНАЯ, плаття просто бомба

Красуня

Супер! Яка ви чарівна!

Яка фігурааа...Ви дуже гарні

правда Ви супер!!!

Захоплююсь Вами і Вашим стилем, гармонія завжди!

Мої компліменти. Чарівно виглядаєте

Всі чоловіки мріють про Вас 100%, Лілія!

Плаття супер

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, промениста Лілія Ребрик влаштувала яскраву і веселу осінню фотосесію зі старшою донькою Діаною.

Раніше Лілія Ребрик підкорила розкішним образом в народному стилі. Ведуча з'явилася перед камерами в синьому діловому костюмі зі спідницею-олівцем і кофтиною з баскою