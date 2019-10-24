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Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.10.2019 - 10:56
Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Теледіва стала ведучою заходу

Лілія Ребрик не втомлюється вражати і захоплювати своїх шанувальників - ведуча мало не кожен день демонструє нові стильні образи, а крім того, може похвалитися вражаючою розтяжкою - так, нещодавно артистка ефектно повторила знаменитий шпагат Жан-Клода Ван Дамма прямо в студії ранкового шоу! Днями вона була ведучою заходу "Маю силу" в Києві і звичайно ж зачарувала своїм елегантним і розкішним луком.

Лілія вибрала облягаюче чорне плаття в підлогу, яке вигідно підкреслило вигини її витонченої фігури. Наряд прикрашений великою оборкою в районі грудей, а також прозорими вставками нижче коліна. Доповнюють образ ніжний макіяж, красиво зібране волосся з залишеними біля обличчя пасмами і великі сережки-висульки.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася парою фото, на яких відображена в залі ресторану, а також зі своїм співведучим.

Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Веду сьогодні з @german_greg_tv дуже важливий захід "Маю силу". Я вже в Києві. Дякую всім за підтримку і гарні слова!" - прокоментувала Ребрик.

Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачам мережі дуже сподобався наряд ведучої і вони поспішили поділитися своїми захопленими відгуками.

  • Гарнюня
  • Неймовірно чарівна, як завжди
  • Шикарна дама!!!
  • Як завжди чарівна!!!!!
  • Лілечка ви ШИКАааааааРНАЯ, плаття просто бомба
  • Красуня
  • Супер! Яка ви чарівна!
  • Яка фігурааа...Ви дуже гарні
  • правда Ви супер!!!
  • Захоплююсь Вами і Вашим стилем, гармонія завжди!
  • Мої компліменти. Чарівно виглядаєте
  • Всі чоловіки мріють про Вас 100%, Лілія!
  • Плаття супер

Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, промениста Лілія Ребрик влаштувала яскраву і веселу осінню фотосесію зі старшою донькою Діаною.

Раніше Лілія Ребрик підкорила розкішним образом в народному стилі. Ведуча з'явилася перед камерами в синьому діловому костюмі зі спідницею-олівцем і кофтиною з баскою

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Новини України Лілія Ребрикобраз
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