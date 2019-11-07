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Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.11.2019 - 12:29
Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала фото зі зйомок Новорічного вогника

Лілія Ребрик - справжня ікона стилю і приклад для наслідування для багатьох жінок. Телеведуча регулярно демонструє елегантні і жіночні образи, а крім того, закликає любити себе, вміти приймати компліменти і не забувати приділяти час сім'ї. І поки надворі ще тільки листопад, вона вже почала зніматися в новорічних програмах.

Образ зі зйомок Новорічної ночі для каналу "Україна" ведуча продемонструвала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплення підписників. На фото зображена Лілія на вулиці біля студії, позуючи на сходах у розкішному червоному платті з пишним подолом, одним оголеним плечем і розрізом спереду.

Доповнюють ефектний лук туфлі на шпильці, красиві макіяж і зачіска і масивні сережки.

Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"На календарі - листопад, а ми знімаємо Новорічну ніч для каналу Україна. Так завжди до речі. Маю нагоду двічі відчути свято, відрепетирувати новорічний настрій. Буде багато зірок і яскраве шоу. #ladyinred", - прокоментувала яскраві кадри Ребрик.

Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночіЧудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі поспішили обсипати її компліментами, називаючи богинею і неймовірною "леді в червоному".

  • Неймовірна
  • Ви Супер жінка
  • Красива!!! Сукня вам дуже йде!!!
  • Гарне плаття!
  • Найчарівніша жінка України
  • Богиня
  • Красива!
  • Шикарна!!!!
  • Красуня!!! Червоне вам пасує!
  • Неперевершена!
  • Ві неймовірна Красуня
  • Чудова lady in red

Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала "дико красиву" старшу дочку в образі для Хеллоуїна з макіяжем на обличчі.

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.

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