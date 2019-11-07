Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала фото зі зйомок Новорічного вогника

Лілія Ребрик - справжня ікона стилю і приклад для наслідування для багатьох жінок. Телеведуча регулярно демонструє елегантні і жіночні образи, а крім того, закликає любити себе, вміти приймати компліменти і не забувати приділяти час сім'ї. І поки надворі ще тільки листопад, вона вже почала зніматися в новорічних програмах.

Образ зі зйомок Новорічної ночі для каналу "Україна" ведуча продемонструвала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплення підписників. На фото зображена Лілія на вулиці біля студії, позуючи на сходах у розкішному червоному платті з пишним подолом, одним оголеним плечем і розрізом спереду.

Доповнюють ефектний лук туфлі на шпильці, красиві макіяж і зачіска і масивні сережки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"На календарі - листопад, а ми знімаємо Новорічну ніч для каналу Україна. Так завжди до речі. Маю нагоду двічі відчути свято, відрепетирувати новорічний настрій. Буде багато зірок і яскраве шоу. #ladyinred", - прокоментувала яскраві кадри Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі поспішили обсипати її компліментами, називаючи богинею і неймовірною "леді в червоному".

Неймовірна

Ви Супер жінка

Красива!!! Сукня вам дуже йде!!!

Гарне плаття!

Найчарівніша жінка України

Богиня

Красива!

Шикарна!!!!

Красуня!!! Червоне вам пасує!

Неперевершена!

Ві неймовірна Красуня

Чудова lady in red

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала "дико красиву" старшу дочку в образі для Хеллоуїна з макіяжем на обличчі.

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.