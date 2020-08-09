Яскрава фуксія: Катя Осадча показала молодшого сина і ефектний літній лук

Телеведуча поділилася барвистими кадрами із відпочинку в Туреччині
Катя Осадча продовжує насолоджуватися довгоочікуваною відпусткою у Туреччині, куди вирушила в компанії чоловіка Юрія Горбунова і обох своїх синів - старшого Іллі та молодшого Івана. Сімейство з задоволенням купається в морі і засмагає на пляжі, а телеведуча встигає також похвалитися яскравими пляжними луками і витонченою фігурою.
На новій серії фото в своєму Instagram Катя з'явилася в стильному і яскравому образі - довгому сарафані кольору фуксії від DRESSTOIMPRESS з глибоким декольте, під який вона одягла чорний топ. Наряд теледіва доповнила солом'яним капелюшком і темними окулярами.
Осадча позувала на території розкішного готелю як одна, так і з трирічним Іваном, чиє обличчя вони поки що не показують публіці - ось і на цей раз хлопчика зняли зі спини.
"Яскрава неділя", - підписала кадри зіркова мама.
Катя Осадча поділилася барвистими фото з сином Іваном з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальникам дуже сподобався наряд Каті і вони засипали її компліментами в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча освоїла новий для себе вид водного спорту і покаталася на Сап-дошці.