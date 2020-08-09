Яскрава фуксія: Катя Осадча показала молодшого сина і ефектний літній лук

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча поділилася барвистими кадрами із відпочинку в Туреччині

Катя Осадча продовжує насолоджуватися довгоочікуваною відпусткою у Туреччині, куди вирушила в компанії чоловіка Юрія Горбунова і обох своїх синів - старшого Іллі та молодшого Івана. Сімейство з задоволенням купається в морі і засмагає на пляжі, а телеведуча встигає також похвалитися яскравими пляжними луками і витонченою фігурою.

На новій серії фото в своєму Instagram Катя з'явилася в стильному і яскравому образі - довгому сарафані кольору фуксії від DRESSTOIMPRESS з глибоким декольте, під який вона одягла чорний топ. Наряд теледіва доповнила солом'яним капелюшком і темними окулярами.

Осадча позувала на території розкішного готелю як одна, так і з трирічним Іваном, чиє обличчя вони поки що не показують публіці - ось і на цей раз хлопчика зняли зі спини.

"Яскрава неділя", - підписала кадри зіркова мама.

Катя Осадча поділилася барвистими фото з сином Іваном з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам дуже сподобався наряд Каті і вони засипали її компліментами в коментарях.

Які ви гарні дуже

Краса

Неймовірно

Приголомшливо красивий колір сукні!

Вау! Клас! Люблю Яскравість Особистості

Катюша дуже жіночна

Красиве плаття

Гарна мама

Яскраве плаття!!!

Ви чарівна!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча освоїла новий для себе вид водного спорту і покаталася на Сап-дошці.