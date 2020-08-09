Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая поделилась красочными кадрами с отдыха в Турции

Катя Осадчая продолжает наслаждаться долгожданным отпуском в Турции, куда отправилась в компании мужа Юрия Горбунова и обоих своих сыновей - старшего Ильи и младшего Ивана. Семейство с удовольствием купается в море и загорает на пляже, а телеведущая успевает также похвастаться яркими пляжными луками и точеной фигурой.

На новой серии фото в своем Instagram Катя предстала в стильном и ярком образе - длинном сарафане цвета фуксии от DRESSTOIMPRESS с глубоким декольте, под который она надела черный топ. Наряд теледива дополнила соломенной шляпкой и темными очками.

Осадчая позировала на территории их роскошного отеля как одна, так и с трехлетним Иваном, чье лицо они пока что не показывают публике - вот и на этот раз мальчика сняли со спины.

"Яркое воскресенье", - подписала кадры звездная мама.

Катя Осадчая поделилась красочными фото с сыном Иваном с отдыха в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам очень понравился наряд Кати и они засыпали ее комплиментами в комментариях.

Які ви гарні дуже

Красота

Неймовірно

Потрясающе красивый цвет платья!

Вау! Класс! Люблю Яркость Личности

Катюша очень женственная

Красивое платье

Гарна мама

Яркое платье!!!

Ви чарiвна!!!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая освоила новый для себя вид водного спорта и покаталась на Сап-доске.