Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук

Телеведущая поделилась красочными кадрами с отдыха в Турции
Катя Осадчая продолжает наслаждаться долгожданным отпуском в Турции, куда отправилась в компании мужа Юрия Горбунова и обоих своих сыновей - старшего Ильи и младшего Ивана. Семейство с удовольствием купается в море и загорает на пляже, а телеведущая успевает также похвастаться яркими пляжными луками и точеной фигурой.
На новой серии фото в своем Instagram Катя предстала в стильном и ярком образе - длинном сарафане цвета фуксии от DRESSTOIMPRESS с глубоким декольте, под который она надела черный топ. Наряд теледива дополнила соломенной шляпкой и темными очками.
Осадчая позировала на территории их роскошного отеля как одна, так и с трехлетним Иваном, чье лицо они пока что не показывают публике - вот и на этот раз мальчика сняли со спины.
"Яркое воскресенье", - подписала кадры звездная мама.
Катя Осадчая поделилась красочными фото с сыном Иваном с отдыха в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонникам очень понравился наряд Кати и они засыпали ее комплиментами в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Катя Осадчая освоила новый для себя вид водного спорта и покаталась на Сап-доске.