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Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук

Воскресенье 09 августа 2020 20:13
Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая поделилась красочными кадрами с отдыха в Турции

Катя Осадчая продолжает наслаждаться долгожданным отпуском в Турции, куда отправилась в компании мужа Юрия Горбунова и обоих своих сыновей - старшего Ильи и младшего Ивана. Семейство с удовольствием купается в море и загорает на пляже, а телеведущая успевает также похвастаться яркими пляжными луками и точеной фигурой.

На новой серии фото в своем Instagram Катя предстала в стильном и ярком образе - длинном сарафане цвета фуксии от DRESSTOIMPRESS с глубоким декольте, под который она надела черный топ. Наряд теледива дополнила соломенной шляпкой и темными очками.

Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лукЯркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук

Осадчая позировала на территории их роскошного отеля как одна, так и с трехлетним Иваном, чье лицо они пока что не показывают публике - вот и на этот раз мальчика сняли со спины.

"Яркое воскресенье", - подписала кадры звездная мама.

Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лукЯркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук

Катя Осадчая поделилась красочными фото с сыном Иваном с отдыха в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам очень понравился наряд Кати и они засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Які ви гарні дуже
  • Красота
  • Неймовірно
  • Потрясающе красивый цвет платья!
  • Вау! Класс! Люблю Яркость Личности
  • Катюша очень женственная
  • Красивое платье
  • Гарна мама
  • Яркое платье!!!
  • Ви чарiвна!!!

Яркая фуксия: Катя Осадчая показала младшего сына и эффектный летний лук

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая освоила новый для себя вид водного спорта и покаталась на Сап-доске.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразсын
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