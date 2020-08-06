Володарка водної стихії: Осадча в одному топі і трусиках зайнялася екстримом в Туреччині

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча встала на дошку з веслом у руках

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами Іллею та Іваном продовжує насолоджуватися безтурботним проведенням часу на турецькому фешенебельному курорті. Сім'я зняла цілу віллу і тепер із задоволенням проводить час на пляжі, не забуваючи про активностях. Так, ведуча вирішила освоїти нові для неї водний вид спорту – катання на Сап-дошці.

Знаменитість похвалилася своїми першими досягненнями у веслуванні і показала пару фото, на яких твердо стоїть на борді і тримає в руках весло. На Каті – короткий топ з довгим рукавом і трусики. Спорядження для водного спорту відмінно підкреслив стрункі форми ведучої.

"На зустріч пригодам", - ємко підписала яскраві кадри на фоні морських і гірських пейзажів Катя.

Шанувальники захоплювалися сміливістю ведучої та її прагненням осягати щось нове, і залишили чимало компліментів.

Як вам личить цей вид спорту

Дуже гарно

Клас

Ох які Ви класні

Супер

Крутишка

Покровителька водного простору

Вау Вау Вау! Красуня ви наша!

Ві, Катя, просто супер. А водичка якааааа, просто мрія

бездоганна Фігура

Українська Амазонка

Скріншот коментарів

До речі, Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим сином Іваном і розповіла про його дитяче захоплення на відпочинку.