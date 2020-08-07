Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледіва не сидить на місці і намагається тримати себе у формі навіть на морі

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами Іллею та Іваном вже більше тижня відпочиває на морському курорті у Туреччині. Сім'я не сидить на місці і всіляко розважається - крім пляжу, вони влаштовують велосипедні прогулянки, а телеведуча навіть встигла освоїти падлбординг. Як зізналася знаменитість, у відпустці не обходиться без набраних зайвих кілограмів, від яких вона намагається тут же позбавлятися.

Катя показала в Instagram, як вона підтримує фігуру в порядку - так, ведуча вирушила "відпрацьовувати" з'їдене в тренажерний зал.

На знімку зірка в білій майці і чорних міні-шортах займається на велотренажері. Волосся її зібране у хвіст, а на обличчі немає ні грама макіяжу.

Катя Осадча підтримує фігуру на відпочинку на тренажерах в спортзалі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі. в готелі тільки но відкрився новенький Exclusive Sports Club, тренажери, як нові автівки, ще не пройшли перші кілометри пробігу, а для тих, хто хоче відпочивати з користю, восени готують спеціальні спортивні та детокс тижні, коли можна буде відпочити і не втратити форму", - поділилася Осадча.

Крім того, на пляжі вона теж не лежить без діла - теледіва любить плавати і пустувати у воді, що також дозволяє спалити зайві калорії. Катя поділилася позитивним фото, на якому вона в чорному купальнику і темних окулярах веселиться у воді, здіймаючи бризки навколо себе.

"Це п'ятниця!" - підписала кадр задоволена ведуча.

Катя Осадча в бікіні грається у воді у Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

В коментарях фолловери захоплюються фігурою і цілеспрямованістю Каті.

Красуня!!!

Вау, яка краса!!!

Вода дуже гарного кольору, з небом дивовижне поєднання

Ві,Катя молодець,я собі з непосильною працею змушую займатись тренуванням!

Красуня ,виглядаєш як дівчина

Красуня яка

Як кажуть "Потееш - худееш"

@kosadcha найкрасивіша

Яке фото класне! Ці краплинки

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча зачарувала мережу рідкісним фото зі старшим сином від першого шлюбу Іллею.

До речі, Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим сином Іваном і розповіла про його дитяче захоплення на відпочинку.