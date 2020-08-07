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Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку

П'ятниця 07 серпня 2020 13:36
Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Теледіва не сидить на місці і намагається тримати себе у формі навіть на морі

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами Іллею та Іваном вже більше тижня відпочиває на морському курорті у Туреччині. Сім'я не сидить на місці і всіляко розважається - крім пляжу, вони влаштовують велосипедні прогулянки, а телеведуча навіть встигла освоїти падлбординг. Як зізналася знаменитість, у відпустці не обходиться без набраних зайвих кілограмів, від яких вона намагається тут же позбавлятися.

Катя показала в Instagram, як вона підтримує фігуру в порядку - так, ведуча вирушила "відпрацьовувати" з'їдене в тренажерний зал.

На знімку зірка в білій майці і чорних міні-шортах займається на велотренажері. Волосся її зібране у хвіст, а на обличчі немає ні грама макіяжу.

Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку

Катя Осадча підтримує фігуру на відпочинку на тренажерах в спортзалі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі. в готелі тільки но відкрився новенький Exclusive Sports Club, тренажери, як нові автівки, ще не пройшли перші кілометри пробігу, а для тих, хто хоче відпочивати з користю, восени готують спеціальні спортивні та детокс тижні, коли можна буде відпочити і не втратити форму", - поділилася Осадча.

Крім того, на пляжі вона теж не лежить без діла - теледіва любить плавати і пустувати у воді, що також дозволяє спалити зайві калорії. Катя поділилася позитивним фото, на якому вона в чорному купальнику і темних окулярах веселиться у воді, здіймаючи бризки навколо себе.

"Це п'ятниця!" - підписала кадр задоволена ведуча.

Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку

Катя Осадча в бікіні грається у воді у Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

В коментарях фолловери захоплюються фігурою і цілеспрямованістю Каті.

  • Красуня!!!
  • Вау, яка краса!!!
  • Вода дуже гарного кольору, з небом дивовижне поєднання
  • Ві,Катя молодець,я собі з непосильною працею змушую займатись тренуванням!
  • Красуня ,виглядаєш як дівчина
  • Красуня яка
  • Як кажуть "Потееш - худееш"
  • @kosadcha найкрасивіша
  • Яке фото класне! Ці краплинки

Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча зачарувала мережу рідкісним фото зі старшим сином від першого шлюбу Іллею.

До речі, Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим сином Іваном і розповіла про його дитяче захоплення на відпочинку.

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