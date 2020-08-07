Активна Катя Осадча показала, як бореться із зайвими кілограмами на відпочинку

Теледіва не сидить на місці і намагається тримати себе у формі навіть на морі
Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами Іллею та Іваном вже більше тижня відпочиває на морському курорті у Туреччині. Сім'я не сидить на місці і всіляко розважається - крім пляжу, вони влаштовують велосипедні прогулянки, а телеведуча навіть встигла освоїти падлбординг. Як зізналася знаменитість, у відпустці не обходиться без набраних зайвих кілограмів, від яких вона намагається тут же позбавлятися.
Катя показала в Instagram, як вона підтримує фігуру в порядку - так, ведуча вирушила "відпрацьовувати" з'їдене в тренажерний зал.
На знімку зірка в білій майці і чорних міні-шортах займається на велотренажері. Волосся її зібране у хвіст, а на обличчі немає ні грама макіяжу.
Катя Осадча підтримує фігуру на відпочинку на тренажерах в спортзалі (фото: instagram.com/kosadcha)
"Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі. в готелі тільки но відкрився новенький Exclusive Sports Club, тренажери, як нові автівки, ще не пройшли перші кілометри пробігу, а для тих, хто хоче відпочивати з користю, восени готують спеціальні спортивні та детокс тижні, коли можна буде відпочити і не втратити форму", - поділилася Осадча.
Крім того, на пляжі вона теж не лежить без діла - теледіва любить плавати і пустувати у воді, що також дозволяє спалити зайві калорії. Катя поділилася позитивним фото, на якому вона в чорному купальнику і темних окулярах веселиться у воді, здіймаючи бризки навколо себе.
"Це п'ятниця!" - підписала кадр задоволена ведуча.
Катя Осадча в бікіні грається у воді у Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
В коментарях фолловери захоплюються фігурою і цілеспрямованістю Каті.
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча зачарувала мережу рідкісним фото зі старшим сином від першого шлюбу Іллею.
До речі, Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим сином Іваном і розповіла про його дитяче захоплення на відпочинку.