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Різатдінова розсекретила незвичайний "талісман на удачу" на Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.09.2019 - 12:35
Різатдінова розсекретила незвичайний "талісман на удачу" на Танцях з зірками 2019
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка розповіла, що посприяло найвищим балам у четвертому ефірі

Ганна Різатдінова та її партнер по Танцях з зірками 2019, хореограф і танцюрист Олександр Прохаров виконали в четвертому прямому ефірі гарячий танець, який сколихнув мережу. До речі, темою недільного випуску шоу став "Вечір кохання" присвячений весіллі прими-балерини і судді проекту, Катерини Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова. Гостями і свідками урочистості в прямому ефірі стали провідні Юрій Горбунов в Тіна Кароль, суддівська четвертка разом із запрошеним членом журі Дмитром Монатіком, тамада та за сумісництвом ведуча на балконі Леся Нікітюк і всі глядачі в залі і біля екранів телевізорів.

Ганна Різатдінова повідомила, що саме "весільний" ефір став для неї найвдалішим, адже вона отримала найвищий бал від суддів, а також вона вивела особисту формулу успіху і заявила, що її талісманом стала ... Леся Нікітюк!

Гімнастка показала селфі з теледівою. Дівчата посміхаються в камеру на фоі жвавого знімального майданчика. Судячи з ракурсу, знімок був зроблений з балкона, на якому розташувалася Леді Ле, яка приймала учасників відразу після того, як вони почули вердикт суддів на паркеті.

Різатдінова розсекретила незвичайний &quot;талісман на удачу&quot; на Танцях з зірками 2019

Ганна Різатдінова та Леся Нікітюк (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"У когось на удачу в кишені кроляча лапка, а у нас на балконі Леся. Міф чи реальність?! Але максимальні 40 балів ми таки отримали", - написала Анна.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба – Танці з зірками 2019

Леся Нікітюк відреагувала на зізнання гімнастки і залишила під постом смайли з поцілунками. Підписники спортсменки також закидали її в компліментами і запевнили, що вищий бал цілком заслужений.

  • Молодці
  • Ви найкращі! Вболіваю за Вашу пару!
  • Ви красуні! Анна, я за тебе!
  • Ви заслужили 40 балів, от і отримали. А Леся тут ні при чому
  • Виступ бомба! Вітаємо! Молодці!
  • Ну дуже круто
  • Красуні!
  • Анна, я хочу сказати, що у вашої пари паличкою виручалочкою є Ви. Дуже гарно танцюєте. Я вболіваю за вашу пару

Скріншот коментарів

Раніше Ганна Різатдінова зізналася в почуттях своєму партнеру по паркету Олександру Прохорову.

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Новини України Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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