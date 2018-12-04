Римські канікули: Катя Осадча в еко-шубі прогулялася по Ватикану (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Навіть під час відпочинку Осадча не змінює почуттю стилю

Катя Осадча продовжує балувати своїх передплатників дуже яскравими і душевними знімками з поїздки в Рим, куди телеведуча відправилася разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала цілу серію фото з прогулянки по Ватикану (місто-держава в Італії на території Риму).

Сама ж ведуча зазначила, що "у Ватикані вже готові до Різдва, хоча по погоді цього не скажеш".

Наприклад, на одному зі знімків Осадча позує на тлі найбільшої історичної християнської церкви у світі — собор Святого Петра, який, до речі, вважається найбільшою спорудою Ватикану. При цьому на центральній площі перед собором вже встановили новорічну ялинку.

Катя Осадча на тлі собору Святого Павла у Ватикані (фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча "Світського життя", прогулялася по території ватиканської Пінакотеки (приміщення для зберігання живопису), заснованої в XVIII столітті Папою Пієм VI. Сьогодні в цій картинній галереї з 18 залів можна побачити понад 400 картин, написаних з XII по XIX століття.

Осадча на тлі Пінакотеки у Ватикані (фото: instagram.com/kosadcha)

Цікавий також стильний образ 35-річної Осадчої, в якому вона влаштувала собі "Римські канікули".

Так, Осадча вибрала ультратрендовую в цьому сезоні шубку зі штучного хутра рожевого кольору. Зазначимо, раніше LITE писав, що вибрати з верхнього одягу і бути в тренді взимку 2018-19. Еко-шуба — один з безперечних трендів.

Також свій look Катя Осадча доповнила спортивними штанами з лацканами, бузковою фактурною кофтиною і білими кедами з декоративними пряжками.

Стильна Катя Осадча у Ватикані (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої прийшли у захват від її нових яскравих знімків, багато відзначили, що фото вийшли "душевними".

"Ой, як гарно, тепло", — зазначає npirozhok.

"З першого погляду подумала, що Львів", — посміхається pankevycholga.

"Катенько, скільки вам років? Бо виглядаєте на 20", — пише zelenska_olya.

"Краса, стиль, природність, ви прекрасні", — підкреслює natalia_franzen.

"Катя, ви прекрасні", — захоплюється musinazaituna.

"Катя, як промінчик сонця посеред цієї туманної погоди", — пише volvis_style.

Римські канікули Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

Нагадаємо, раніше LITE писав, в якому кольорі зустрічати новий 2019 рік Жовтої Свині, щоб залучити гроші і удачу.

Також зверніть увагу, як підійти до вибору макіяжу для новорічної вечірки.

Зіркова пара Осадча-Горбунов (відео: РБК-Україна)