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"Регіна, ви заміжня!" Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.12.2019 - 11:42
"Регіна, ви заміжня!" Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото
Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Екс-ведуча тревел-шоу Орел і Решка показала себе у всій красі

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і тепер живе в Москві, поділилася в Instagram пікантним фото. На знімку можна побачити 29-річну зірку в чорному вельветом боді з масивним поясом, що підкреслює пишні груди та сексуальні сідниці Регіни.

Волосся Тодоренко розпущене і елегантно спускається по плечах. Образ доповнили масивные сережки.

Цікаво, що цим кадром екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" хотіла привернути увагу до благодійності і написала у своєму мікроблозі відповідний пост.

Подивитися пікантне фото Регіни Тодоренко в спокусливому вбранні можна тут.

&quot;Регіна, ви заміжня!&quot; Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фанати знаменитості не залишили без уваги цей знімок і залишили багато коментарів:

  • Регіна, ви заміжня!
  • Богиня! Всі жінки і мами богині! Спасибі, що ділитесь важливою інформацією, дякую, що допомагаєте іншим, спасибі за правду, силу бути собою і красу.
  • Я вас люблю!
  • Леді ви дуже привабливо виглядаєте, на відстані відчуваю силу тяжіння.

&quot;Регіна, ви заміжня!&quot; Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Регіна, ви заміжня!&quot; Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Регіна, ви заміжня!&quot; Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зі сльозами на очах розповіла про Україну. В інтерв'ю Ксенії Собчак телеведуча повідомила про те, чому вона ніколи не висловлювала свою громадянську позицію щодо конфлікту з Росією.

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