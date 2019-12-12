"Регіна, ви заміжня!" Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Екс-ведуча тревел-шоу Орел і Решка показала себе у всій красі
Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і тепер живе в Москві, поділилася в Instagram пікантним фото. На знімку можна побачити 29-річну зірку в чорному вельветом боді з масивним поясом, що підкреслює пишні груди та сексуальні сідниці Регіни.
Волосся Тодоренко розпущене і елегантно спускається по плечах. Образ доповнили масивные сережки.
Цікаво, що цим кадром екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" хотіла привернути увагу до благодійності і написала у своєму мікроблозі відповідний пост.
Подивитися пікантне фото Регіни Тодоренко в спокусливому вбранні можна тут.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фанати знаменитості не залишили без уваги цей знімок і залишили багато коментарів:
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зі сльозами на очах розповіла про Україну. В інтерв'ю Ксенії Собчак телеведуча повідомила про те, чому вона ніколи не висловлювала свою громадянську позицію щодо конфлікту з Росією.