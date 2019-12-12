"Регіна, ви заміжня!" Тодоренко сколихнула мережу пікантним фото

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Екс-ведуча тревел-шоу Орел і Решка показала себе у всій красі

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і тепер живе в Москві, поділилася в Instagram пікантним фото. На знімку можна побачити 29-річну зірку в чорному вельветом боді з масивним поясом, що підкреслює пишні груди та сексуальні сідниці Регіни.

Волосся Тодоренко розпущене і елегантно спускається по плечах. Образ доповнили масивные сережки.

Цікаво, що цим кадром екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" хотіла привернути увагу до благодійності і написала у своєму мікроблозі відповідний пост.

Подивитися пікантне фото Регіни Тодоренко в спокусливому вбранні можна тут.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фанати знаменитості не залишили без уваги цей знімок і залишили багато коментарів:

Регіна, ви заміжня!

Богиня! Всі жінки і мами богині! Спасибі, що ділитесь важливою інформацією, дякую, що допомагаєте іншим, спасибі за правду, силу бути собою і красу.

Я вас люблю!

Леді ви дуже привабливо виглядаєте, на відстані відчуваю силу тяжіння.

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зі сльозами на очах розповіла про Україну. В інтерв'ю Ксенії Собчак телеведуча повідомила про те, чому вона ніколи не висловлювала свою громадянську позицію щодо конфлікту з Росією.