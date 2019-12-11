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Регіна Тодоренко зі сльозами на очах розповіла про Україну

STYLERПерсони    11.12.2019 - 16:59
Регіна Тодоренко зі сльозами на очах розповіла про Україну
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко не змогла стримати сльози, говорячи про Україну

Регіна Тодоренко розповіла про своє ставлення до війни в Україні. Телеведуча в інтерв'ю Ксенії Собчак повідомила про те, чому вона ніколи не висловлювала свою громадянську позицію щодо конфлікту з Росією.

Собчак запитала у Тодоренко, чому вона не показує приклад громадськості, як українка, що живе в шлюбі з росіянином Топаловим. Після пропозиції публікувати в соцмережах знімки з російським і українським прапором, Тодоренко розплакалася.

"Мій чоловік не може приїхати і познайомитися з моїм дідусем", - крізь сльози промовила Тодоренко.

Крім того, Собчак запитала, чи було їй прикро, коли на неї вилилася хвиля негативу в 2014 році. Тоді ведучу з України звинувачували в тому, що вона зрадила країну, не висловлюючи свою позицію.

"Ні, мені не образливо було, тому що я не вважаю своїм обов'язком розводити інформаційну війну", - заявила Тодоренко.

Собчак згадала Тодоренко те, що в день анексії Криму 18 березня 2014 року вона опублікувала в Instagram радісну новину про купівлю ігрової приставки. А в день пожежі в будинку профспілок в її рідній Одесі ведуча виклала знімок з салону краси.

"Це говорить про мою неосвіченість. Я не знала, що в цей день відбувалося в моїй країні", - прокоментувала співачка.

Регіна Тодоренко розповіла про війну в Україні (відео: YouTube/Ксенія Собчак)

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