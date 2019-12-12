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"Регина, вы замужем!" Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 11:42
"Регина, вы замужем!" Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото
Регина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Экс-ведущая тревел-шоу Орел и Решка показала себя во всей красе

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова и теперь живет в Москве, поделилась в Instagram пикантным фото. На снимке можно увидеть 29-летнюю звезду в черном вельветом боди с массивным поясом, который подчеркивает пышную грудь и сексуальные ягодицы Регины.

Волосы Тодоренко распущены и элегантно спускаются по плечам. Образ дополнили масивные серьги.

Интересно, что данным кадром экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" хотела привлечь внимание к благотворительности и написала в своем микроблоге соответствующий пост.

Посмотреть пикантное фото Регины Тодоренко в соблазнительном наряде можно здесь.

&quot;Регина, вы замужем!&quot; Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фанаты знаменитости не оставили без внимания данный снимок и оставили множество комментариев:

  • Регина, вы замужем!
  • Богиня! Все женщины и мамы богини! Спасибо, что делитесь важной информацией, спасибо, что помогаете другим, спасибо за правду, силу быть собой и красоту.
  • Я вас люблю!
  • Леди вы очень притягательно выглядите, на расстоянии чувствую силу притяжения.

&quot;Регина, вы замужем!&quot; Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Регина, вы замужем!&quot; Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Регина, вы замужем!&quot; Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко со слезами на глазах рассказала об Украине. В интервью Ксении Собчак телеведущая сообщила о том, почему она никогда не высказывала свою гражданскую позицию относительно конфликта с Россией.

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