Регіна Тодоренко розповіла, як вагітність змінила її життя

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Життя артистки за ці 9 місяців відчутно змінилося

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка раніше показала сімейні будні з Владом Топаловим, у відвертому інтерв'ю розповіла, як вагітність вплинула на її життя і чому приховувала відносини із співаком, передає Woman.ru

Артистка відзначила, що останні місяці вагітності даються їй нелегко.

"Головна незручність в тому, що сильно набрякають ноги. Вранці ти вийшла з дому в черевиках одного розміру, а ввечері тобі потрібне взуття на пару розмірів більше. Шнурки не можеш зав'язати, пересуваєшся не так швидко, як раніше. До вагітності я могла пройти в день десять, п'ятнадцять, а то й двадцять кілометрів, а зараз мій максимум - п'ять. Складно знайти гарний одяг для вагітних, особливо, якщо тобі потрібно підібрати наряд на захід і хочеться надіти щось з останньої колекції. І так, ще біда з колготками! Хочеться, щоб вони самі надягались на мої ноги", - поділилася Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Також ведуча помітила, що під час очікування первістка стала особливо емоційною і почала бурхливо реагувати на звичайні речі:

"Я завжди була сентиментальною, але з вагітністю це особливо загострилося. Я стала настільки емоційною, що мене може зворушити дотик близької людини або лірична пісня", - каже Тодоренко.

Також вона нарешті пояснила, чому так довго приховувала роман з російським співаком.

"Все просто: я не хочу кричати про особисте публічно. Щастя, як відомо, любить тишу. Звичайно, мені, як і будь-якій нормальній людині хочеться поділитися своєю радістю, але лише з близькими, а не зі всією країною. Що я і зробила: наші рідні і друзі дізналися новини одними з перших", - прокоментувала зірка.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Цікаво, що за словами Регіни, її з Владом об'єднує несхожість один на одного.

"Правильно кажуть: протилежності притягуються. Мені подобається в ньому те, чого немає в мені, а Влада, як мені здається, приваблює в мені те, чого йому не вистачає. Я обожнюю його раціональність, розум і те, як правильно і порядно він підходить до всього в цьому житті. Мені стоїть у нього повчитися, адже я зовсім інша: надто емоційна, швидко вибухаю, палаю, а потім так само різко згасаю. Що стосується якостей, які мене в ньому не влаштовують: вони є, але, незважаючи на це, я все одно люблю його!" - зазначила Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, вагітна Тодоренко показала як займається йогою.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Відео: РБК-Україна