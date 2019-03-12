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Регіна Тодоренко відверто розповіла про свою особливу дієту

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 09:32
Регіна Тодоренко відверто розповіла про свою особливу дієту
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча докладно описала раціон, який допоміг їй відновитися після пологів

Регіна Тодоренко вирішила не тільки сміливо показати своє тіло в купальнику, всього через три місяці після пологів, але і детально описати, відмова яких продуктів допомогла їй швидко схуднути і відновитися після вагітності.

Варто відзначити, що телезірка все ще не вважає своє тіло ідеальним і вишукує вади навіть там, де їх немає. Однак, шанувальники відзначають приголомшливий результат роботи над собою, як в харчуванні, так і спортивному залі.

"Живіт , як бачите, ще висить, але лікарі сказали, що до 4-5-му місяця після пологів все прийде в норму!" - написала вона в Instagram.

Регіна Тодоренко відверто розповіла про свою особливу дієтуФото: (instagram.com/reginatodorenko)

На прохання шанувальників розповісти, яким чином Регіні вдалося скинути вагу і прибрати зайві обсяги талії вона опублікувала у своєму Instagram докладний раціон харчування за 3 місяці.

"1. Перший місяць я їла все. Скажу чесно - переборщила: у дитини почервоніли щоки, так як маленький кишечник не встиг прокинутися, а я не відразу зрозуміла, що потрібно поступово привчати людини до нової їжі.
2. Другий місяць: брокколі, кабачок, авокадо, зелений болгарський перець, шпинат, вівсяна кашка, каша кукурудзяна, гречана, кіноа, рис, морква, гарбуз , жовтки яєць, Індичка, телятина, кролик, оливкова олія, цибуля, сіль, перець - по можливості всезапікаємо і на пару.
3. Третій місяць: до всього вищепереліченого додаємо буряк, рукколу, рибу , кокосову олія, кокосове борошно (мої улюблені кекси), артишок, оливки, баклажан, іноді латте з кокосовим або вівсяним молоком, листя салату, кунжут, хумус, сочевиця, круасани (не втрималася)" — зізналася Регіна.
Крім того вона уточнила, що повністю виключила з харчування сири, а в якості навантажень використовувала йогу. Побалувати тіло вона теж не забувала і час від часу відвідувала масажиста.
Підписники знаменитості захопилися її чудовими результатами та обсипали компліментами.

  • "Розтяжок немає, щаслива. А те,що ти говориш висить, так це прийде в норму до 6 місяців.." - lolitasenchukova
  • "Зате це ідеальна фігура цієї жінки, а не одна шкіра та кістки", - __chernova89__
  • "Виглядаєш Супер!!!"! - podgornaya.71
  • "Залік! красуня, розумниця, купальник супер", - lina_arkhip
  • "Добре виглядаєте, талія є, не такою вже обвислою, та правда до 4-5ти місяців вже все приходить у свій стан. Я навіть худіша стала чим раніше до вагітності))) але я все підряд їла і їм", - kazizova_aak.

Нагадаємо, що Регіна Тодороенко нещодавно поділилася важливим спостереженням після пологів.

А ще Регіна Тодоренко поділилася досвідом перельоту з немовлям і описала докладну інструкцію, як полегшити подорож з малюком.

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