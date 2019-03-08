Є свій кайф: Регіна Тодоренко поділилася важливим спостереженням після пологів

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведуча розповіла про проблему, з якою зіткнулася на відпочинку

Регіна Тодоренко, яка нещодавно вибачилася перед чоловіком, розповіла про незвичну для неї ситуацію в Дубаї. Своєю історією вона поділилася з дописувачами на своїй сторінці в Instagram.

За совами популярної телеведучої, її сильно здивував трафік з дитячих візків. Вона заявила, що Дубай - це місто для сімейного відпочинку, і все в ньому влаштовано для зручності батьків і дітей, крім візочного трафіку.

Тодоренко повідомила, що вона стояла в черзі в ліфт близько 15 хвилин через те, що в ліфт вміщається тільки 2 коляски. При цьому вона ще й вийшла не на тому поверсі.

"Раніше я цього не помічала, адже була супер-мобільною: тільки рюкзак, кросівки і я, тепер же все змінилося, але в цих змінах є свій кайф", - розповіла Регіна.

Вона також підкреслила, що їй ще належить багато чому навчитися, і до багатьох речей призвичаїтися. Тодоренко також привітала всіх жінок з 8 березня і поділилася новим фото з відпочинку.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зараз працює і відпочиває з сином в ОАЕ. При цьому у соцмережі телеведуча опублікувала "втомлене" фото без макіяжу.

Раніше повідомлялося, що Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці.