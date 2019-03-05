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"Зберігайте спокій": Тодоренко поділилася досвідом перельоту з немовлям

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2019 - 10:14
"Зберігайте спокій": Тодоренко поділилася досвідом перельоту з немовлям
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча дала поради, як зробити переліт з немовлям легким і безпечним

Популярна телеведуча і молода мама Регіна Тодренко, яка полетіла в Дубаї з тримісячним сином, поділилася з шанувальниками тонкощами повітряної подорожі з немовлям. Поради та рекомендації вона опублікувала в Instagram.

Знаменитість зазначила, що ділиться власним досвідом, тому деякі дії робила інтуїтивно, виходячи з ситуації, і не прогадала. Так, вона розповіла, як зробити поїздку максимально комфортною для малюка і перерахувала перелік речей, необхідних в дорозі. Зірка "Орла і решки" по пунктах розписала детальну інструкцію для молодих матусь-мандрівниць:

"Прошу звернути увагу, що це мій досвід, і я все роблю по відчуттях:

  • При зльоті і посадці бажано давати груди, воду або соску, щоб з'являвся ковтальний рефлекс; тоді вушка будуть в порядку. Мій чоловічок груди відпустив і взяв соску, мабуть, так він контролював відчуття.
  • Переодягати в салоні літака не можна, для цього є спеціально відведене місце - пеленальний столик у вбиральні.
  • Маленьке спостереження з моїх подорожей: при зміні тиску часто навіть у дорослих трапляється здуття, тому рекомендую відразу дати крапельки від газик.
  • Якщо хочете, щоб малюк спав в колисці, попередьте авіакомпанію завчасно про те, що потрібно ліжечко. Якщо авіакомпанія не надає таку послугу, то весь політ будете тримати малюка на руках - для цього є спеціальний дитячий ремінь безпеки, який кріпиться до батьків.
  • Важливо! Взяти з собою плед і шапочку в літак, так як в салоні буває прохолодно (особливо якщо летите азіатськими авіалініями - постійно як в морозилці).
  • Прямо перед зльотом бажано закапати носик "Аквамарисом". Якщо переліт більше 3-4 годин, капати "Аквамарисом" двічі, оскільки в літаку дуже суха середа. Я по собі знаю, як за час перельоту ти або набрякаєшь, або перетворюєшся на сухар; якщо у вас друге, то дуже рекомендую пити більше води, а також давати дитині рідину на вимогу.
  • Зберігайте спокій і тоді малюк буде спати".

&quot;Зберігайте спокій&quot;: Тодоренко поділилася досвідом перельоту з немовлям

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники знаменитості подякували за її настанови і стали ділитися власними порадами для полегшення спільного перельоту з маленькою дитиною. Багато з них погодься зі всім вищесказаним і зазначили, що ведуть себе на борту з дітьми так само.

"Спасибі, потрібний досвід", "Молодець! Гарного вам відпочинку!", "Спасибі! Все так, як ви і написали!", "Дуже корисно!", "Дуже важлива інформація", "Яка ти розумниця!", "Ми теж зібралися, і саме туди, куди й ви прилетіли, Регіночка, твої рекомендації, дуже до речі, якраз займаємося підготовкою до польоту", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко викликала ажіотаж і суперечки в мережі, показавши фото у сукні вільного крою з пляжу в Дубаї, яке спровокувало чутки про її другу вагітності.

До слова, поки дружина з сином відлетіли в ОАЕ на два тижні, чоловік Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов не знаходив собі місця вдома і заспокоївся тільки поспілкувавшись з рідними по відеозв'язку.

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