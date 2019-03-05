"Зберігайте спокій": Тодоренко поділилася досвідом перельоту з немовлям

Телеведуча дала поради, як зробити переліт з немовлям легким і безпечним
Популярна телеведуча і молода мама Регіна Тодренко, яка полетіла в Дубаї з тримісячним сином, поділилася з шанувальниками тонкощами повітряної подорожі з немовлям. Поради та рекомендації вона опублікувала в Instagram.
Знаменитість зазначила, що ділиться власним досвідом, тому деякі дії робила інтуїтивно, виходячи з ситуації, і не прогадала. Так, вона розповіла, як зробити поїздку максимально комфортною для малюка і перерахувала перелік речей, необхідних в дорозі. Зірка "Орла і решки" по пунктах розписала детальну інструкцію для молодих матусь-мандрівниць:
"Прошу звернути увагу, що це мій досвід, і я все роблю по відчуттях:
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники знаменитості подякували за її настанови і стали ділитися власними порадами для полегшення спільного перельоту з маленькою дитиною. Багато з них погодься зі всім вищесказаним і зазначили, що ведуть себе на борту з дітьми так само.
"Спасибі, потрібний досвід", "Молодець! Гарного вам відпочинку!", "Спасибі! Все так, як ви і написали!", "Дуже корисно!", "Дуже важлива інформація", "Яка ти розумниця!", "Ми теж зібралися, і саме туди, куди й ви прилетіли, Регіночка, твої рекомендації, дуже до речі, якраз займаємося підготовкою до польоту", - писали коментатори.
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко викликала ажіотаж і суперечки в мережі, показавши фото у сукні вільного крою з пляжу в Дубаї, яке спровокувало чутки про її другу вагітності.
До слова, поки дружина з сином відлетіли в ОАЕ на два тижні, чоловік Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов не знаходив собі місця вдома і заспокоївся тільки поспілкувавшись з рідними по відеозв'язку.