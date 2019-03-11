Смілива Регіна Тодоренко зважилася на яскраве фото в купальнику через 3 місяці після пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна стримала свою обіцянку перед підписниками і показала свою фігуру в купальнику

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно запустила новий сезон свого авторського шоу, зйомки якого проходили прямо у неї вдома, розповіла своїм підписникам в Instagram, як відновлювалася після пологів і показала довгоочікувані фото в купальнику.

Як відомо, Регіна вирішила провести початок весни в теплих краях і полетіла з сином Михайлом в ОАЕ, залишивши чоловіка вдома "на господарстві".

Під час подорожі Регіна розповіла, як полегшити переліт з немовлям, що обов'язково взяти з собою в поїздку і показала кілька пляжних фото, але в одязі.

І ось, нарешті, на радість шанувальників, Регіна показала свою схудлу фігуру.

Фото: Телеведуча Регіна Тодоренко вразила своїми формами (instagram.com/reginatodorenko)

"Я хотіла розповісти про те, як страшно мені було погодитися на зйомку в купальнику після пологів, побачивши в дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, ГВ, йога і стрес творять дива", - відкрила секрет прекрасної фізичної форми молода мама.

А для найбільш пильних підписниць додала, що вона не покинула сина одного на пляжі, щоб зробити ефектне фото, а залишила під наглядом родичів.

"Матусі, не переживайте, син за кадром з моєю сестрою і хресною, ситий, гріється на сонечку(ПІД ПАРАСОЛЬКОЮ)!" - підкреслила Регіна.

Фанати здивувалися стрункості знаменитості і попросили детальніше розповісти про її харчуванні і спортивні навантаженняі після пологів.

"Дуже красива!!!! Материнство йде на користь! Була красунею, а стала ще красивіше", - yaroslavadark

"Чудова", - liberta_5

"більше не треба худнути,все шикарно", - kammilia30

"Регіна, будь ласка напишіть чим ви харчувалися 3 місяці", - shachinovaiuliia

"гарненька", - nastyastratiichuk

"Ти молодчинка!!!!!!" - kapitan.net.ua

Варто нагадати, що Регіна Тодоренко нещодавно поділилася радісною звісткою, вона зізналася, що здійснилася її мрія.