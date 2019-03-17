Регіна Тодоренко в одному халаті оголила стрункі ніжки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча насолоджується подорожжю в Дубаї

Промениста Регіна Тодоренко, яка балує шанувальників фото з сонячного Дубаї, вирішила підігріти інтерес публіки пікантним фото біля басейну, а також заінтригувала згадкою про популярного російського співакова та представника від Росії на конкурсі "Євробачення 2019" Сергія Лазарєва. Відповідне фото та пост вона розмістила в Instagram.

Телеведуча сидить на краю басейну в білосніжному халаті і рушнику на голові, кокетливо оголивши стрункі ніжки. Вона поділилася з шанувальниками радісною новиною – новий випуск шоу "П'ятниця з Регіною" потрапив у тренди YouTube.

"Поки я в захваті від того, що "П'ятниця з Регіною" в трендах YouTube на першому місці, хочу попросити вас взяти участь у наступному інтерв'ю! В коментах пишіть, якою б питання ви задали Сергію Лазарєву?" - поцікавилася вона.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники із задоволенням виконами прохання ведучої. Вони навперебій публікувати свої питання для артиста, а також попутно обдарували Регіну компліментами. Варто відзначити, що багатьох фоловерів цікавило, хто ж мама сина Сергія, Микити, а також його стосунки з українською співачкою Ані Лорак.

"Мега-крута Регіна", "Красуня", "Регіна, яка Ви сонячна!", "Гарна фотка", "Регіна, так приємно на Вас дивитися! Ви випромінюєте завжди самі позитивні емоції!", "Супер Регіна", "Фотка залік", "Краса, яка краса!", "Регіна, яка ви позитивна, енергійна і життєрадісна!" - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко потішила шанувальників своєю "живою" мімікою та яскравими емоціями.

Раніше Регіна Тоденко показала пляжну флтосессию в купальнику через три місяці після пологів.