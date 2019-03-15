"Буду сумувати": сонячна Тодоренко зробила відверте зізнання

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча порадувала мережу яскравим фото з відпочинку

Популярна телеведуча і зірка тревел-шоу "Орел и решка", яка два тижні провела в казкових Арабських Еміратах, схоже, зібралася повертатися додому. Під час подорожі їй вдалося втілити в життя дитячу мрію - побувати в дубайському "Діснейленді". Крім того, Регіну вразив сучасним мегаполіс з його нескінченними можливостями і чудесами технічного прогресу. Але все хороше колись закінчується, ось і поїздка зірки підходить до кінця. В Instagram вона написала про те, що буде сумувати за гостинним Дубаї.

Регіна супроводжувала текст яскравим фото. На знімку вона позує в легкій білій блузі oversize і коротких джинсових шортах. За спиною у знаменитості видніються приголомшливі пейзажі – неймовірно чиста вода бірюзового кольору, пальми і безхмарне небо.

"Вже починаю сумувати за сонечком і пальмами. До речі, якщо б вам випала можливість жити в будь-якій країні, де побажаєте, яку б ви обрали?" - поцікавилася ведуча у шанувальників.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко охоче почали ділиться з нею своїми туристичними вподобаннями, задавши їй аналогічне питання, адже сама знаменитість багато подорожувала і змогла скласти власні уявлення про різні країни і континенти, дізнавшись їх плюси і мінуси.

"А ти сама, де б хотіла жити? Ти в свій час багато побачила, є з чим порівнювати і що порадити?", "Яка ти красива! А ти б, де хотіла жити?", "Щоб зрозуміти, де людина хотіла б жити, потрібно для початку об'їхати цілий світ", "Набагато цікавіше, де хотіла б жити Регіна", - писали фоловери.

Нагадаємо, що чоловік Регіни Тодоренко, співак Влад Топалов зворушливо відгукнувся про досягнення своєї коханої дружини, захопившись її енергійністю.

Раніше молода мама Регіна Тодоренко показала пляжну фотосесію в купальниках, зроблену через три місяці після появи на світ малюка.