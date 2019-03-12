Вираз обличчя - незрівнянно: Регіна Тодоренко потішила мережу театральній мімікою

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведуча продовжує захоплювати своїх дописувачів

Регіна Тодоренко, яка відверто розповіла про свою особливу дієту, представила шанувальникам свою нову фотографію, на якій вона зробила здивоване обличчя. Своє фото відома телеведуча показала у своєму Instagram-акаунті.

"Моє обличчя, коли прочитала коментарі під новим випуском з Оленою Темниковою. Ох, друзі, у нас буде вогняний сезон", - зазначила Тодоренко.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Дописувачі телеведучої також відреагували на її нове фото.

"Що з обличчям на двох останніх фотографіях?", - прокоментувала ha.nna2290.

"Вогонь", - написала vitadijnarkevic.

"Обличчя, коли чхнула і впісялася", - пожартував dimooonz.

"Регіна! Ти красуня! Бережи груди, не застуди!", - зазначила lin.bula.

"Моя хороша, мені здається це погляд, коли ти капєц як замерзла. А у тебе ще і чай гарячий відбирають", - прокоментувала sinitsyna224.

"Дуже класна Регіна, жива, справжня. Молодець" - підкреслила helenkakr.

"Ахаха ну і вираз обличчя", - написала kupalnik.vrn.

" Яка ви прекрасна!", - зазначила viktoriia.ss.

"Стиль не дуже", - написала annadatsun4099.

"Хаха у мене таке обличчя було, коли я дізналася, що у мене буде двійня", - зазначила jaroslawna.lasut.

"Прикольно, зморшки на одну сторону", - підкреслила marischabond.

"На цій фотографії дуже схожа на свого чоловіка", - написала merik_bond.

"На фото на Брежнєву чимось схожа", - підмітила ilengust.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася важливим спостереженням після пологів.

Раніше повідомлялося про те, що Регіна Тодоренко умилила душевним визнанням чоловікові.