"Знайшли один одного": вагітна Регіна Тодоренко похвалилася премією в Росії

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко продовжує дражнити передплатників фотографіями, на яких вона підкреслює своє "цікаве положення"

Відома телеведуча Регіна Тодоренко та її коханий Влад Топалов стали лауреатами премії російського журналу ОК! На заході вони, власне, і були основними претендентами на перемогу в номінації "Пара року". Дана подія була висвітлена в Instаgram.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/newstarrussia/)

На знімку щаслива телеведуча кокетливо показує язик. В облягаючому сірому до підлоги платті вона виглядає особливо імпозантно. Вагітність Регіни в цьому вбранні приковує автоматично погляд кожного, хто бачить фотографію.

"Ми з @vladtopalovofficial стали парою року, але тепер на наших плечах місія ще важливіша, як говорить мій чоловік: "СТАТИ БАТЬКАМИ РОКУ"!" - прокоментувала перемогу Регіна на своїй сторінці в Instаgram.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/reginatodorenko)

Її підписники висловили надію, що пара знайде свій загальний життєвий шлях на довгі роки.

"Вони знайшли один одного, ідеально",- пише один із читачів.

Інша передплатниць помітила, що зовнішній вигляд Тодоренко за якимись особливими ознаками вказує на народження у неї дівчинки: "У неї дівчинка буде 100%".

Також були припущення і про багатоплідність вагітності Регіни:

"Вона говорила в інтерв'ю, що начебто близнюків чекають. Не знаю, на скільки звичайно це правда".

Не вислизнуло від інтерне-спільноти і позитивний настрій пари. Молоді люди випромінювали якісь флюїди щастя, які не змогли не оцінити в мережі:

"Зараз вони щасливі! І нехай це триває все життя!", "Гарна пара, довгих і щасливих спільних років життя", - побажали "зірковій парі фолловери сторінки.

Скріншот коментарів (instagram.com/newstarrussia/)

Раніше, Регіна Тодоренко, яка на пізньому терміні вагітності змушена була носити одяг великих розмірів, показала своєму прихильникам, який раніше у неї був плоский живіт і спортивний прес. Також вона опублікувала в Instagram зроблене в Каліфорнії фото.

"Зовсім нещодавно моє тільце було таким. Я каталася на скейті і серфборді, а зараз посадила свою пишну попу на зручний диван студії #ПятницаСРегиной", - прокоментувала вона знімок.

У коментарях під фото шанувальники Тодоренко відзначають, що вона чудово виглядає, і будучи "в положенні", а незабаром після народження первістка дізнається, що таке абсолютне щастя.

Відео: РБК-Україна