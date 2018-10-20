"Брюки только размера XL": беременная Тодоренко рассказала, что поправилась (фото)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала, что из-за большого живота она вынуждена отказаться от многих любимых вещей

Знаменитая экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая недавно рассказала, как ее возлюбленный узнал о беременности, вынуждена носить одежду больших размеров. С такими трудностями она столкнулась на позднем сроке беременности, рассказывает ведущая в Instagram.

"У каждой девушки всегда существует одна очень важная проблема – постоянно нечего надеть. А что же говорить о беременных? Иногда мне кажется, что весь мир против того, чтобы беременная женщина выглядела модно и стильно. Платья, которые мне нравятся, на мне уже расходятся, джинсы – предатели просто не застегиваются, брюки приходится носить только размера XL!" — пишет Регина.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Многие отметили, что также сталкивались с подобной проблемой. Девушки также поделились своим опытом и дали несколько советов будущей маме.

"Брюки и джинсы покупала в магазинах для беременных, там специальная вставка для живота, а кофточки подходили и в обычных магазинах, т. к сильно не поправилась. Проблем не было", " Я покупала одежду для беременных, особенно классные джинсы с резинкой на животик))) сейчас, родив дочку, ношу их не снимая... очень удобные","Я под конец срока начала раздевать мужа, футболки и "лонгсливы" отжала и носила до самых родов))) со штанами тяжелее. Поэтому купила безразмерное платье и носила", — делятся опытом поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Некоторые отметили, что Регина немного поправилась.

"Толстенькая стала)))", "Личико кругленькое стало", — пишут фаны.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что беременная Тодоренко рассказала, почему удаляется из Instagram.

Также мы писали, что Влад Топалов сводил Регину Тодоренко на бал и сделал откровенное заявление со сцены.

Видео: (video.rbc.ua)