"Нашли друг друга": беременная Регина Тодоренко похвасталась премией в России

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Регина Тодоренко продолжает дразнить подписчиков фотографиями, на которых она подчеркивает свое "интересное положение"

Известная телеведущая Регина Тодоренко и ее возлюбленный Влад Топалов стали лауреатами премии российского журнала ОК! На мероприятии они, собственно, и были основными претендентами на победу в номинации "Пара года". Данное событие было освещено в Instаgram.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/newstarrussia/)

На снимке счастливая телеведущая кокетливо показывает язык. В облегающем сером до пола платье она выглядит особенно импозантно. Беременность Регины в данном наряде приковывает автоматически взгляд любого, кто видит фотографию.

"Мы с @vladtopalovofficial стали парой года, но теперь на наших плечах миссия еще важнее, как говорит мой муж: "СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ ГОДА"!" - прокомментировала победу Регина на своей странице в Instаgram.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/reginatodorenko)

Ее подписчики выразили надежду, что пара найдет свой общий жизненный путь на долгие годы.

"Они нашли друг друга, идеально",- пишет один из читателей.

Другая подписчица подметила, что внешний вид Тодоренко по каким-то особым признакам указывает на рождение у нее девочки: "У нее девочка будет 100%".

Также были допущения и о многоплодной беременности Регины:

"Она в интервью говорила, что близнецов вроде ждут. Не знаю, на сколько конечно это правда".

Не ускользнуло от интернет-сообщества и позитивное настроение пары. Ребята излучали некие флюиды счастья, которые не смогли не оценить в сети:

"Сейчас они счастливы! И пусть это продолжается всю жизнь!", " Хорошая пара, долгих и счастливых совместных лет жизни", - пожелали "звездной" паре фолловеры страницы.

Скриншот комментариев (instagram.com/newstarrussia/)

Ранее, Регина Тодоренко, которая на позднем сроке беременности вынуждена была носить одежду больших размеров, показала своем поклонникам, какой раньше у нее был плоский живот и спортивный пресс. Также она опубликовала в Instagram сделанное в Калифорнии фото.

"Совсем недавно мое тельце было таким. Я каталась на скейте и серфборде, а сейчас усадила свою пышную попу на удобный диван студии #ПятницаСРегиной", - прокомментировала она снимок.

В комментариях под фото поклонники Тодоренко отмечают, что она великолепно выглядит, и будучи "в положении", а вскоре после рождения первенца узнает, что такое абсолютное счастье.

Видео: РБК-Украина