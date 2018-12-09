"Регіна, де новини про сина?!": фанати штурмують сторінку Тодоренко

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанати вимагають публікації фотографій з приватного життя телеведучої

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала свіжий ролик, на якому вона в складі групи "3 з половиною людини" заспівала на камеру. Відео опубліковано після пологів ведучої у її аккаунті в Instagram.

Ведуча, яка нещодавно виписалася з пологового будинку, опублікувала свіжий відеоролик зроблений. Тодоренко навмисно приховує дані про народження дитини, на думку фанатів, тому викладає старі відео для видимості вагітності. Крайнє відео було знято в останні дні виношування.

На відео видно, як ведуча разом зі своїми друзями виконує пісню "Кубик льоду" GONE.Fludd.

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

З моменту народження малюка ведуча не виставляла ніяких знімків пов'язаних з пологами. Фанати всі чекають, коли Тодоренко покаже знімок з плоским животиком або малюком.

"Цікаво, якщо не плануєш ділитися інформацією про народження дитини, навіщо тоді влаштовувати піар зі своєї вагітності? Якби не було постійного акценту на вагітності, то і не було б стільки запитань від підписаних на неї фанатів", "Регіна, ну де новини про сина?! Ти набридла!", "Свистните, коли вона перестане викладати чергову фігню, і нарешті таки напише пост про свого сина", – вважають деякі шанувальники, хоча більшість з них відноситься більш терпимо.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію.

Раніше Валентина Хамайко розповіла про пологи.

Відео: (video.rbc.ua)