"Все заняло 25 минут": Валентина Хамайко рассказала о родах

Фото: Валентина Хамайко (instagram/Валентина Хамайко)

У ведущей родился мальчик

Украинская ведущая программы "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко, которая родила четвертого ребенка, рассказала подробности появления на свет малыша. Напомним, что 35-летняя Хамайко родила мальчика весом 4 кг и 58 см в одном из киевских частных роддомов. Звезда поделилась подробностями, как именно это происходило, пишет "КП в Украине".

"Последний раз я рожала Мирославу в 2013 году, сейчас все изменилось. Ребенку после родов дают возможность отдохнуть. Он лежит с мамой где-то около 2 часов, и только после этого его осматривают, измеряют и берут необходимые анализы", - поделилась ведущая.

Муж Валентины сообщил, что в общем роды заняли всего 25 минут.

"Все у нас заняло 25 минут интенсивного процесса", - сообщил муж Хамайко - Андрей Онистрат.

Валентина сообщила, что засиживаться дома не собирается и уже 8 декабря планирует выйти в прямой эфир.

"Четвертые роды - сознательные! В роддом мы приехали в 19.00 и, я сказала врачу, что к полночи родим. Врач немного усомнился в моих словах. Я понимала, что нужно двигаться, а не лежать, поэтому начала развлекать себя звонками друзьям и разговорами. Так, почти в компании друзей и родила! Мальчик мой высокий - 58 см и 4 кг. Глаза мне еще не показывал, а волосы темные. В субботу планирую быть в эфире! Сын уважает мамину работу. Родился так, чтобы все было удобно", - подытожила Валентина.

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