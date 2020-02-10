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Справжні почуття: Маша Єфросиніна зачарувала нескінченною романтикою з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.02.2020 - 11:16
Справжні почуття: Маша Єфросиніна зачарувала нескінченною романтикою з чоловіком
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча закрутилася в танці з коханим чоловіком

Маша Єфросиніна рідко публікує у своєму Instagram-профілі сімейні фото – її частіше можна побачити на світських заходах, в кумедних або інформативних роликах, а ось знімки з чоловіком з'являються на сторінці ведучої лише зрідка. Вона оберігає сімейне щастя і дорожить ним. Теледіва обов'язково знаходить час для сімейної відпустки, де може розслабитися і повністю присвятити час собі і близьким. Маша вміє жити в моменті і насолоджуватися ним. Так, на серії нових чорно-білих фото можна побачити ніжність ведучої і її чоловіка Тимура Хромаєва.

Пара зображена під час танцю. Фото зроблені ніби випадково, адже Маша і Тимур не позують в кадрі – вони кружляють у танці, не помічаючи нічого навколо. Чоловік обійняв кохану за талію, а вона припала до нього ближче. На одному зі знімків Маша цілує чоловіка з щоку, а він щиро посміхається. "Моменти..." - лаконічно і красномовно підписала вона романтичний інтимний фотосет.

До речі, на фото теледіва позує в розкішному чорному платті, рясно декорованому блискітками, з пишною спідницею від Maison D'ANGELANN, в якому в листопаді минулого року з'явилася на церемонії BEST FASHION AWARDS 2019.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В коментарях підписники ведучої висловили захоплення від спостереження за красивою і гармонійною парою.

  • Дуже гарні, щастя Вам
  • Ідеально
  • Ви прекрасні разом!
  • Ви дуже гарні! Справжні почуття не приховаєш!
  • Прекрасні
  • Ви чудові, щасти вам
  • Світла очей вистачить на пів Африки
  • Як кадри з фільму
  • Клас
  • На вашу сім'я ю приємно дивитися та хочеться рівнятися

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно повернулася з Парижа, де влаштувала вечірку з подругами. Ведуча зізналася, що під час поїздки дозволила собі по-справжньому розслабитися.

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