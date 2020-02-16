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Унікальна дівчинка: Маша Єфросиніна захопила рідкісним фото доньки-іменинниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.02.2020 - 15:19
Унікальна дівчинка: Маша Єфросиніна захопила рідкісним фото доньки-іменинниці
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Донька ведучої святкує 16-річчя

Маша Єфросиніна не звикла демонструвати сімейне щастя на камеру. В її профілі не часто можна побачити фото з чоловіком Тимуром Хромаєвим, а от син Олександр позує для маминих "сторіз" і постів в Instagram охоче. Дочка теледіви Нана категорично відмовляється з'являтися в кадрі і забороняє знімати себе мамі. 16 лютого дівчинка святкує 16-річчя. З такого приводу теледіва розмістила знімок Нани в Instagram і показала домашні кадри з участю іменинниці.

На яскравому фото вона позує зі скромним букетом польових квітів. Її волосся розпущене, а на самій дівчинці легке біле вбрання з дрібним квітковим принтом і коротким рукавом.

"Моя унікальна дівчинка! Яке щастя, що ти у мене є! Я люблю в тобі все-все без залишку! З Днем Народження", - підписала кадр Маша. "Плачу з ранку", - залишила підпис ведуча під фото десерту зі свічками у вигляді цифри "16".

Унікальна дівчинка: Маша Єфросиніна захопила рідкісним фото доньки-іменинниці

Фото: донька Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"Лялечка моя улюблена. Ти дуже красива, найкраща! Я хочу, щоб у тебе все-все-все в житті вийшло так, як ти хочеш. Люблю тебе, моя зайка!" - побажала ведуча дівчинці, знімаючи именниицу на камеру.

На Нані - рожевий корсетний топ без бретелей і світлі джинси із завищеною талією, волосся дівчинка вирішила розпустити і завила кінці. "Я люблю тебе", - відповіла дівчинка мамі.

Фото: день народження дочки Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші приєдналися до привітань і зазначили, що дівчинка росте схожою на ведучу.

  • Красуня
  • З днем народження! Дуже гарна донечка! Нехай буде щаслива
  • Дуже гарна дівчинка. Здоров'я усім Вам
  • Маша, як же Нана на Вас схожа! З днем народження дівчинку
  • Як же ви схожі, з днем народження
  • Донечка красуня у вас
  • Дуже гарна. Вся в маму
  • Красива і доросла! Марія, з іменинницею вас!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна зробила щиросердне зізнання в типовій жіночий слабкості, і розповіла про значний гардероб.

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Новини України Маша Єфросиніна
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