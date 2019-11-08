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Ніжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінків

Lite » Мода 08.11.2019 - 19:26
Ніжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінків
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ікона стилю блищить в Канаді

Вікторія Бекхем – успішна бізнесвумен, яка прагне розвивати відразу кілька напрямків, включаючи створення одягу, парфумерії та косметики. При цьому важлива частина її діяльності – благодійність. Днями Вікторія відвідала важливу подію – захід Suzanne Rogers Presents, що організовано Сьюзен Роджерс і Сільвією Мантеллою з метою збору коштів для лікування дітей.

"Благодійні зусилля Сюзанни щодо поліпшення життя дітей у всьому світі надихають, і я рада брати участь у наступній серії збирачів коштів", – сказала Вікторія Бекхем. – Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з Сюзанною і Сільвією над тим, що, я сподіваюся, стане пам'ятною подією для таких чудесних справ".

Ніжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінківНіжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінківВікторія і Сьюзен (фото: instagram.com/suzannerogerstoronto)

На заході визнана ікона стилю в черговий раз підтвердила свій статус. Вона одягла чорну спідницю з високим розрізом і золотим ланцюжком на талії, блідо-рожеву блузку, прикрашену довгими стрічками і яскраво-червоною квіткою, а завершили образ туфлі аквамаринового відтінку на високих підборах і дрібні сережки їм в тон. Волосся зірки було прибрано в хвіст на потилиці, а макіяж зроблений в золотистих тонах. Вікторія просто світилася від щастя, з задоволенням фотографуючись з друзями та всіма бажаючими.

Ніжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінків

Ніжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінківНіжна блуза і яскраві туфлі: Вікторія Бекхем вчить поєднувати речі контрастних відтінків

Вікторія на івенті (фото: instagram.com/sylviamantella; instagram.com/victoriabeckham)

В свійі мікроблог вона додала цілу серію кадрів. "Завжди обожнюю проводити час з тобою", – написала вона під фото, де він позує з Тімом Блэнксом, відомим канадським журналістом і радіоведучим. Цікаво, що Тім також вибрав для виходу туфлі контрастного відтінку: чорний костюм він поєднував з кислотно-жовтим взуттям. А тому виглядала пара вельми гармонійно. Зірка опублікувала фото зі сцени, подякувавши організаторам за чудовий івент. До речі, Сьюзен Роджерс і Сільвія Мантелла були одягнені в костюми від бренду Вікторії Бекхем.

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