Вікторія Бекхем демонструє найбільш стильні костюми сезону у зйомці для польського Vogue

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка прикрасила нову обкладинку

Вікторія Бекхем стала головною зіркою грудневого номера Vogue Польща. 45-річна бізнесвумен і ікона стилю постала у фотосесії у стильних костюмах власного бренду. Кожен образ вийшов максимально завершеним і стильним, тому всі їх можна сміливо брати на замітку.

Вікторія для Vogue (фото: instagram.com/vogue.polska)

На обкладинці нев'януча Вікторія приміряла брючний костюм світло-бежевого відтінку, який відрізняє класичний крій і суворість ліній. Носити його стилісти пропонують з білою блузою з смугастим узором, прикрашеною довгими манжетами. Волосся зірці зібрали у високу зачіску з випущеними у особи пасмами, макіяж зробили з її улюбленими smoky, а в якості аксесуарів підібрали мінімалістичні сережки, тонкий ланцюжок і велике кільце з каменем.

«Я завжди кажу: ти можеш цілитися високо або навіть вище. Просто в такому разі тобі потрібно буде більше працювати».

Цього разу зірка вибрала взуття в тон (фото: instagram.com/vogue.polska)

Другий не менш вдалий образ – в яскраво-зеленому брючному костюмі з оксамиту. Цікаво, що в цей раз знаменитість, яка обожнює контрастне взуття, приміряла вишукані човники на підборах в тон вбранню. Під жакет вона одягла блузу з відкладним коміром і яскравим принтом. Ще один лук, яким вже встигла поділитися зірка з фоловерами, схожий на попередні, але виглядає інакше завдяки накинутому на плечі тренчу гірчичного відтінку.

Зірка вдало колмбинирует речі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія обожнює яскраві поєднання (фото: instagram.com/victoriabeckham)

А ось в сторіз Вікторія додала ще один стильний костюм, який був знятий не для відомого глянцю. Тим не менш, він теж заслуговує уваги. Пиджаки брюки в клітину вона доповнила канарково-жовтого блузою з високим коміром і великим чорним бантом-квіткою на шиї. Доповнюють вбрання великі сонцезахисні окуляри і висока зачіска. Він точно сподобається яскравим особистостям!