Розслаблена Маша Єфросиніна показала дачний "тотал антифэшн" на карантині

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча на крантине насолоджується шашликами

Маша Єфросиніна проводить карантин на дачі з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми – дочкою Наною і сином Олександром. Ведуча насолоджується всіма "дачними радощами" на свіжому повітрі – пікніком на природі і ароматними шашликами у виконанні чоловіка. Так, день народження Тимура, якому нещодавно виповнилося 45 років, Маша відзначила в лісі – подалі від людей з термосом і хлібцями. Навіть в розслабленій обстановці теледіва виглядає стильно, а ось свого чоловіка вона назвала "тотал антифешн" за спортивний лук на природі.

Ведуча поділилася кумедним фото з дачної ділянки, зробленим в процесі приготування шашликів. Маша зазначає, що за приготування м'яса відповідальний її чоловік і раніше заявляла, що з таким харчуванням і способом життя на карантині її "талії прийшов гаплик". Тепер же вона ділиться сімейними фото, до якого придумала оригінальний підпис.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка відмітила чоловіка на кадрі і назвала його образ "тотал антифешн". Зате себе Маша охрестила "його протилежністю", адже вона зображена у сірій шапці, теплій куртці і стильних сонячних окулярах від Chloe.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша нарікала на те, що її чоловік не надто стежить за модою. Наприклад, він бере з шафи першу-ліпшу сорочка, яка висить ближче до нього, а ведуча просто ненавидить одну з них - в смужку, яку жартома пообіцяла навіть зіпсувати!

На карантині Маша багато читає, встигає займатися спортом – по черзі з чоловіком тренується на біговій доріжці під цікавий серіал. В побуті ведучій допомагає донька.