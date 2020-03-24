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Добре сидимо - чистий люкс: Єфросиніна відсвяткувала ювілей чоловіка в лісі (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 13:58
Добре сидимо - чистий люкс: Єфросиніна відсвяткувала ювілей чоловіка в лісі (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша і Тимур зарядили позитивом

Маша Єфросиніна не перестає показувати фоловерам, як проводить час з сім'єю на карантині. Суворий режим домашньої самоізоляції накладає свої обмеження. Наприклад, 23 березня чоловік Маші, бизнесмен Тимур Хромаєв відсвяткував свій ювілей — чоловікові виповнилося 45 років. На цей важливий день Єфросиніна запланувала чоловіку особливий подарунок — поїздку з дітьми в Рим. Там Маша також підготувала кілька сюрпризів. Однак Рим, за словами Маші, накрився мідним тазом. Тому із ситуації довелося виходити локально. Привітання Маша готувала на швидку руку разом з сином Сашею. А от родина відсвяткувала 45-річчя головного чоловіки в будинку на свіжому повітрі з чаєм.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала відео зі святкування дня народження свого чоловіка, яке відбулося 23 березня. Разом з 5-річним сином Сашком подружжя вирушили в засніжений ліс, подалі від інших людей. Не забуваємо, що МОЗ рекомендує триматися подалі від масових скупчень людей. І максимально обмежити контакти один з одним на період карантину. Так що Маша і Тимур вибрали ідеальне місце для прогулянки і одночасно святкування.

"Святковий стіл" був скромним. Єфросиніна взяла на прогулянку термос з малиновим чаєм, хлібці. Подружжя з сином влаштувалися на зрубаному дереві, щоб підкріпитися.

“Ну що, думаю, що всі вже знають, що моєму чоловікові, батькові двох моїх дітей стукнуло 45. У нього ювілей. Ми планували полетіти в Рим. У мене було для нього дуже багато сюрпризів. І практично все вийшло", — жартує Маша.

“Мені здається, що римські канікули і ось такі канікули нічим особливо не відрізняються. Тимурчик, як справи? Ось, наш ресторан "Мішлен", наша високомолекулярна кухня. Мій веселий іменинник. Наше витримане вино — малиновий чай! Гарно сидимо — чистий люкс", — коментує відео Єфросиніна.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша вкотре наголосила, як сильно її чоловік любить подорожувати. На що Тимур Хромаєв також вирішив пожартувати: “Навіть їхати не потрібно. Ніхто все одно не прийде до мене".

Шанувальники Маші також поспішили прокоментувати її нове відео. Багато підтримали почуття гумору телеведучої та її чоловіка.

  • “Тепер багато хто зрозуміє, що не все у них так погано. Не будуть турбуватися, що відзначають др на пеньку)) Мені здається, це прикольніше, ніж в Італії"
  • “З Днем Народження! Я впевнена, що з ним економіка не обвалиться!) Здоров'я, любові, тепла, єднання вашій родині!! І нехай режим мовчання після сварки скоротиться до 2-х годин, у лідерів навряд чи на меншу вийде"
  • “Головне, що Ви всі разом, ваша родина. Всім вам здоров'я. А те, що не за планом, так це не найстрашніше"
  • "Багато тепла у цьому відео) Дякую, Маріє))"
  • "Машенька, ви дивовижні"
  • "Які ви класні)"

Добре сидимо - чистий люкс: Єфросиніна відсвяткувала ювілей чоловіка в лісі (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

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