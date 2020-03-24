Добре сидимо - чистий люкс: Єфросиніна відсвяткувала ювілей чоловіка в лісі (відео)

Маша і Тимур зарядили позитивом
Маша Єфросиніна не перестає показувати фоловерам, як проводить час з сім'єю на карантині. Суворий режим домашньої самоізоляції накладає свої обмеження. Наприклад, 23 березня чоловік Маші, бизнесмен Тимур Хромаєв відсвяткував свій ювілей — чоловікові виповнилося 45 років. На цей важливий день Єфросиніна запланувала чоловіку особливий подарунок — поїздку з дітьми в Рим. Там Маша також підготувала кілька сюрпризів. Однак Рим, за словами Маші, накрився мідним тазом. Тому із ситуації довелося виходити локально. Привітання Маша готувала на швидку руку разом з сином Сашею. А от родина відсвяткувала 45-річчя головного чоловіки в будинку на свіжому повітрі з чаєм.
Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала відео зі святкування дня народження свого чоловіка, яке відбулося 23 березня. Разом з 5-річним сином Сашком подружжя вирушили в засніжений ліс, подалі від інших людей. Не забуваємо, що МОЗ рекомендує триматися подалі від масових скупчень людей. І максимально обмежити контакти один з одним на період карантину. Так що Маша і Тимур вибрали ідеальне місце для прогулянки і одночасно святкування.
"Святковий стіл" був скромним. Єфросиніна взяла на прогулянку термос з малиновим чаєм, хлібці. Подружжя з сином влаштувалися на зрубаному дереві, щоб підкріпитися.
“Ну що, думаю, що всі вже знають, що моєму чоловікові, батькові двох моїх дітей стукнуло 45. У нього ювілей. Ми планували полетіти в Рим. У мене було для нього дуже багато сюрпризів. І практично все вийшло", — жартує Маша.
“Мені здається, що римські канікули і ось такі канікули нічим особливо не відрізняються. Тимурчик, як справи? Ось, наш ресторан "Мішлен", наша високомолекулярна кухня. Мій веселий іменинник. Наше витримане вино — малиновий чай! Гарно сидимо — чистий люкс", — коментує відео Єфросиніна.
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
Також Маша вкотре наголосила, як сильно її чоловік любить подорожувати. На що Тимур Хромаєв також вирішив пожартувати: “Навіть їхати не потрібно. Ніхто все одно не прийде до мене".
Шанувальники Маші також поспішили прокоментувати її нове відео. Багато підтримали почуття гумору телеведучої та її чоловіка.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina