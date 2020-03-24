Добре сидимо - чистий люкс: Єфросиніна відсвяткувала ювілей чоловіка в лісі (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша і Тимур зарядили позитивом

Маша Єфросиніна не перестає показувати фоловерам, як проводить час з сім'єю на карантині. Суворий режим домашньої самоізоляції накладає свої обмеження. Наприклад, 23 березня чоловік Маші, бизнесмен Тимур Хромаєв відсвяткував свій ювілей — чоловікові виповнилося 45 років. На цей важливий день Єфросиніна запланувала чоловіку особливий подарунок — поїздку з дітьми в Рим. Там Маша також підготувала кілька сюрпризів. Однак Рим, за словами Маші, накрився мідним тазом. Тому із ситуації довелося виходити локально. Привітання Маша готувала на швидку руку разом з сином Сашею. А от родина відсвяткувала 45-річчя головного чоловіки в будинку на свіжому повітрі з чаєм.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала відео зі святкування дня народження свого чоловіка, яке відбулося 23 березня. Разом з 5-річним сином Сашком подружжя вирушили в засніжений ліс, подалі від інших людей. Не забуваємо, що МОЗ рекомендує триматися подалі від масових скупчень людей. І максимально обмежити контакти один з одним на період карантину. Так що Маша і Тимур вибрали ідеальне місце для прогулянки і одночасно святкування.

"Святковий стіл" був скромним. Єфросиніна взяла на прогулянку термос з малиновим чаєм, хлібці. Подружжя з сином влаштувалися на зрубаному дереві, щоб підкріпитися.

“Ну що, думаю, що всі вже знають, що моєму чоловікові, батькові двох моїх дітей стукнуло 45. У нього ювілей. Ми планували полетіти в Рим. У мене було для нього дуже багато сюрпризів. І практично все вийшло", — жартує Маша.

“Мені здається, що римські канікули і ось такі канікули нічим особливо не відрізняються. Тимурчик, як справи? Ось, наш ресторан "Мішлен", наша високомолекулярна кухня. Мій веселий іменинник. Наше витримане вино — малиновий чай! Гарно сидимо — чистий люкс", — коментує відео Єфросиніна.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша вкотре наголосила, як сильно її чоловік любить подорожувати. На що Тимур Хромаєв також вирішив пожартувати: “Навіть їхати не потрібно. Ніхто все одно не прийде до мене".

Шанувальники Маші також поспішили прокоментувати її нове відео. Багато підтримали почуття гумору телеведучої та її чоловіка.

“Тепер багато хто зрозуміє, що не все у них так погано. Не будуть турбуватися, що відзначають др на пеньку)) Мені здається, це прикольніше, ніж в Італії"

“З Днем Народження! Я впевнена, що з ним економіка не обвалиться!) Здоров'я, любові, тепла, єднання вашій родині!! І нехай режим мовчання після сварки скоротиться до 2-х годин, у лідерів навряд чи на меншу вийде"

“Головне, що Ви всі разом, ваша родина. Всім вам здоров'я. А те, що не за планом, так це не найстрашніше"

"Багато тепла у цьому відео) Дякую, Маріє))"

"Машенька, ви дивовижні"

"Які ви класні)"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina