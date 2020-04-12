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Расслабленная Маша Ефросинина показала дачный "тотал антифэшн" на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 18:32
Расслабленная Маша Ефросинина показала дачный "тотал антифэшн" на карантине
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая на крантине наслаждается шашлыками

Маша Ефросинина проводит карантин на даче с мужем Тимуром Хромаевым и детьми – дочкой Наной и сыном Александром. Ведущая наслаждается всеми "дачными прелестями" на свежем воздухе – пикником на природе и ароматными шашлыками в исполнении супруга. Так, день рождения Тимура, которому недавно исполнилось 45 лет, Маша отметила в лесу – подальше от людей с термосом и хлебцами. Даже в расслабленной обстановке теледива выглядит стильно, а вот своего мужа она назвала "тотал антифэшн" за спортивный лук на природе.

Ведущая поделилась забавным фото с дачного участка, сделанном в процессе приготовления шашлыков. Маша отмечает, что за приготовление мяса ответственный ее супруг и ранее заявляла, что с таким питанием и образом жизни на карантине ее "талии пришел гаплык". Теперь же она делится семейным фото, к которому придумала оригинальную подпись.

Расслабленная Маша Ефросинина показала дачный &quot;тотал антифэшн&quot; на карантине

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда отметила мужа на кадре и назвала его образ "тотал антифэшн". Зато себя Маша окрестила "его противоположностью", ведь она запечатлена в серой шапке, теплой куртке и стильных солнечных очках от Chloe.

Расслабленная Маша Ефросинина показала дачный &quot;тотал антифэшн&quot; на карантине

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша сетовала на то, что ее муж не слишком следит за модой. Например, он берет из шкафа первую попавшуюся рубашка, которая висит ближе к нему, а ведущая просто ненавидит одну из сорочек в полоску, которую в шутку пообещала даже испортить!

На карантине Маша много читает, также успевает заниматься спортом – по очереди с мужем тренируется на беговой дорожке под интересный сериал. В быту ведущей помогает дочка.

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