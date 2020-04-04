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Поїхали страждати: Маша Єфросиніна розкрила цікаві подробиці знайомства з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 15:19
Поїхали страждати: Маша Єфросиніна розкрила цікаві подробиці знайомства з чоловіком
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча і її чоловік перевірили, наскільки добре знають один одного

Маша Єфросиніна відповідально підходить до карантинного режиму – вона перебуває вдома разом з родиною і зрідка дозволяє собі виїхати на дачу. Крім того, у ведучої був прекрасний привід – недавно її чоловік Тимур Хромаєв відсвяткував ювілей, а романтичне "застілля" пара влаштувала в лісі з чаєм і хлібцями. Теледіва вирішила використати карантин з користю і перевірити, наскільки вони з чоловіком добре знають один одного, влаштувавши для нього і себе справжній іспит. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Маші.

Подружжя поговорило про книги, звички та уподобання один одного, навіть відповіли на питання з біографії батьків.

Також шанувальники зірки дізналися багато цікавих подробиць з життя її сім'ї. Наприклад, син Маші і Тимура, Олександр любить повторювати за татом фразу "елки-палки", а ведуча ненавидить одну з сорочок чоловіка – в смужку.

Поїхали страждати: Маша Єфросиніна розкрила цікаві подробиці знайомства з чоловіком

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Тимур і Маша розповіли історію свого знайомства. Вони поділилися подробицями доленосної зустрічі.

"8 травня 2002 року, Ялта. Ми зустрілися на набережній, куди я приїхав з друзями, щоб попірнати в морі. Ми купували щось в ларьку – воду або сік", - розповів історію знайомства з дружиною Тимур.

"Це були травневі свята, 2 травня. Я йшла по набережній з подружкою Вірою, з якою ми поїхали страждати з приводу власних розбитих сердець. Мене жорстокого обдурив чоловік, якому я довіряла. Страждати в нашому розумінні – це було випивати, гуляти, не особливо слідкувати за собою, багато їсти і обговорювати чоловіків. Я була у своїй піковій вазі, 23 роки мені було. І ми пішли за сигаретами", – розповіла ведуча.

Поїхали страждати: Маша Єфросиніна розкрила цікаві подробиці знайомства з чоловіком

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Потім Маша з подругою завела розмову про ідеальних чоловіків, а точніше дівчата почали нарікати, що їх складно зустріти. "Віра змінюється в обличчі, зупиняється і каже: "Так ось же він, йде на зустріч!" Бачу - вікінг двометровий, широкий в плечах і йде впевненою ходою. І вперше дивиться на мене не як на знамениту дівчинку з "Підйому", а з великим інтересом і цікавістю", - згадує Маша.

Виявилося, Тимур не впізнав її, так як зовсім не стежив за шоу-бізнесом в Україні, адже тільки що повернувся з США. Потім новий знайомий запросив дівчат в клуб. Маша танцювала з Тимуром до ранку. Він провів її до готелю і попросив номер, але втратив телефон та через подругу знайшов Машу і запропонував їй піти на побачення.

Відео: YouTube/Маша Єфросиніна

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