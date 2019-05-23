"Раді поділитися своїм щастям": Каменських зворушила мережу зізнанням в коханні Потапу

23 травня відбудеться весілля зіркової пари
У четвер, 23 травня відбудеться весілля однієї з найбільш яскравих і обговорюваних пар українського шоу-бізнесу - Потапа і Насті Каменських. У день радісної події продюсер і репер офіційно підтвердив це, а також висловив свої почуття до коханої з допомогою зворушливого кліпу "Константа". Співачка теж нарешті вирішила перервати мовчання і на своїй сторінці в Instagram залишила емоційне послання.
Настя подякувала коханому, що підтримав її рішення залишити їх відносини в таємниці до самого весілля, а також зазначила, що настав момент, коли вони хочуть поділитися своїм щастям з шанувальниками. Вона також опублікувала знімок з кліпу Потапа, на якому вона ніжно обіймає кохану, при цьому вони обидва у весільних нарядах.
"Особливі почуття породжують особливі твори. Саме такими є пісні "Обіцяю" і новий хіт Потапа "Константа". Вслухайтеся в рядки нового треку Потапа і ви все зрозумієте. Вслухайтеся в слова моєї "Обіцяю" і ви відчуєте все. Ці дві композиції доповнюють один одного і зливаються в єдине ціле. Спасибі,Потап, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Дякую, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Дякую, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох!
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Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сьогодні саме той особливий і щасливий день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами!" - зворушливо написала Каменських.
Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)
Шанувальники пари засипали їх привітаннями та побажаннями щастя, зазначивши, що довго чекали цього зізнання.
Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)
Зазначимо, що Потап у відповідь залишив сердечка в коментарях.
Також привітання висловили зіркові колеги пари - Джамала, Даша Астаф'єва, Лілія Ребрик та Світлана Тарабарова.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, дату і місце весілля Потапа і Каменських підтвердили кілька офіціантів закладу, де повним ходом йде підготовка до святкування музичного весілля року. У тусовці розповідають, що на весілля запросили багато зірок, буде кілька сотень гостей.
Як повідомлялося раніше, в мережі вже показали листівку-запрошення на весільну вечірку 23 травня.
До речі, Настя Каменських зізналася, що на весілля запрошувати пресу не збирається, тому що ця подія дуже інтимна.